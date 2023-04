Az Egyesült Államok felkészült Putyin és Zelenszkij halálára is

Egy kiszivárgott dokumentum négy lehetséges forgatókönyvet vázolt fel az orosz–ukrán konfliktusban. Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) értékelése szerint a forgatókönyvek között szerepel Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halála is.

A The New York Times által megszerzett titkos hírszerzési dokumentum, amely az interneten kiszivárgott dokumentumok között volt, betekintést nyújt az ukrajnai háborúról készült amerikai tervekbe.

A kiszivárgott iratok mind-mind úgynevezett joker-forgatókönyvek. A hírszerző ügynökségek egyes elemzései rendszerint értékelést adnak egy-egy adott esemény legvalószínűbb eredményéről, de a jokerdokumentum nem ilyen: ez ugyanis egy-egy forgatókönyv különböző lehetséges kimeneteleit írja le, anélkül hogy értékelné, melyik a legvalószínűbb közülük.

A Védelmi Hírszerző Ügynökség elemzése négy forgatókönyvet vázolt fel, és azt, hogy ezek hogyan befolyásolhatják az ukrajnai konfliktus menetét.

A megvizsgált forgatókönyvek között szerepel Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halála, az orosz fegyveres erők vezetőinek eltávolítása, valamint egy Kreml elleni ukrán csapás is.

A dokumentum szerint a háború valószínűleg elhúzódik, és azt is leírták, hogy e forgatókönyvek különféle következményekkel járhatnak: vezethetnek eszkalációhoz, de akár a konfliktus tárgyalásos úton történő befejezéséhez is, vagy az is elképzelhető, hogy érdemben nem befolyásolják a katonai cselekményeket.

A forgatókönyv-dokumentum tipikus, a hírszerző ügynökségek által készített iratnak tűnik a The New York Times szerint. Célja, hogy segítsen a katonatiszteknek, a politikai döntéshozóknak vagy a törvényhozóknak a nagy események lehetséges kimeneteleire felkészülni és felmérni a lehetőségeket.

A dokumentumot RELIDO jelzéssel látták el, ami azt jelzi, hogy az információ kiadásáról – például külföldi partnerek számára – egyes magas rangú tisztviselők dönthetnek. A dokumentum február 24-i keltezésű, és az EGY ÉV megjelöléssel van ellátva, ami arra utal, hogy az elemzést egy évvel az invázió kezdete után végezték el.

Ezek történhetnének, ha Ukrajna csapást mérne Oroszországra

A négy hipotetikus forgatókönyv egyike arról szól, mi történhet, ha Ukrajna csapást mér a Kremlre. A dokumentumban lehetséges következmények széles skáláját azonosították: elképzelhető, hogy Putyin a közfelháborodást kihasználva teljes körű katonai mozgósítással válaszolna, vagy a taktikai nukleáris fegyverek bevetését is megfontolná. De a közvéleménytől való félelme akár arra is késztethetné a dokumentum szerint, hogy tárgyalásokat folytasson a háború rendezéséről.

Kiderült az is, hogy a Biden-kormányzatot különösen aggasztja egy esetleges ukrán csapás Moszkva ellen, mivel ez Oroszország részéről drámai eszkalációt válthat ki.

Ilyen ukrajnai támadás veszélye az egyik oka annak, hogy az Egyesült Államok vonakodott attól, hogy nagyobb hatótávolságú rakétákat adjon Kijevnek.

Amerikai tisztviselők nem árultak el semmit a dokumentum hitelességét illetően, de nem is vitatták a hitelességét. A dokumentum hasonló a Pentagon közös vezérkara által készített többi dokumentumhoz, amelyekről a tisztviselők elismerték, hogy valódiak. Arra is figyelmeztettek, hogy a kiszivárgott dokumentumok elavultak, és sok esetben nem a különböző hírszerző ügynökségek aktuális értékeléseit tükrözik.

Az orosz–ukrán háború eseményeiről folyamatosan beszámolunk, tudósításunkat itt érheti el.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij. Fotó: Peter Muhly – WPA Pool / Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)