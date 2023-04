Rettegnek az oroszok egy újabb mozgósítástól, Putyin olyan törvényt hozna, amit nem lehet kijátszani

Az orosz parlament által elfogadott új törvényjavaslat szerint a hadköteles állampolgárokat ezentúl elektronikus úton is behívhatják, valamint emellett megtiltanák számukra a külföldi utazást. Ha valaki pedig figyelmen kívül hagyja a behívót, azt megfosztják a hitelfelvétel lehetőségétől, és attól is, hogy új lakásba költözzön. Továbbá nem lehet magánvállalkozó sem, és a gépjárművezetéstől is eltiltják – írja a CNN.

A lapnak nyilatkozó orosz állampolgárok rettegnek egy újabb mozgósítástól, de van, aki még így is azt mondja, hogy nem fog bevonulni.

A katonai szolgálatra alkalmatlan rokonaim vezethetik az autómat, ha elveszik a jogosítványomat. Ingatlanom nincs, az utazási tilalom pedig inkább pszichológiai, mint gyakorlati hatással van rám, különben már régen elmentem volna

– mondta egy 25 éves férfi, aki biztos benne, hogy a barátai és a családtagjai is hasonlóan cselekednének. Úgy véli, a legtöbben találni fognak egy kiskaput, hogy elkerüljék a sorozást.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az új törvényjavaslat csak arra szolgál, hogy rendbe hozza a szeptemberi részleges mozgósítási parancsot követő zűrzavart. A lap szerint az orosz vezetés ezzel beismerte, hogy kudarcot vallott, mivel a mozgósítás bejelentése után tömegével menekültek az országból a hadköteles állampolgárok.

Peszkov azt is elmondta, hogy nem tartanak attól, hogy ez újra megtörténik, mivel a törvényjavaslatnak semmi köze a mozgósításhoz. Ez csak a katonaságba való jelentkezésről szól – emelte ki a szóvivő.

Oroszországban jelenleg a katonai behívókat a munkáltatók vagy a helyi sorozási hivatalok kézbesítik. Az új törvényjavaslat szerint azonban már elektronikus úton is be lehet hívni a hadköteles állampolgárokat, és az akkor is érvényes, ha a címzett el sem olvasta.

Az orosz védelmi minisztérium évente kétszer, tavasszal és ősszel hívja be a 18 és 27 év közötti férfiakat. A tavaszi sorozás idén április 1. és július 15-e között zajlik, és csaknem 147 ezer állampolgárra vonatkozik.

Az oroszok attól tartanak, ha Vlagyimir Putyin elnök aláírja a törvényjavaslatot, akkor már nem lesz számukra menekvés. Úgy látják, nem sok esélyük van arra, hogy munkát vagy szállást találjanak külföldön.

Bár a Kreml nem tulajdonított nagy jelentőséget az új törvényjavaslatnak, de nyugati tisztviselők szerint egy újabb mozgósítás nagy kockázatot jelenthet Moszkvának. Elmondásuk szerint jelenleg nem világos, hogy az orosz nép kibírna-e még egy sorozást, ahogy az sem, hogy ezzel a Kreml csak tesztelni akarja-e a lakosság ellenálló képességét.