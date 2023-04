Nincs vége a síszezonnak: szakadni fog a hó az osztrák hegyekben

Habár április közepén járunk, az ausztriai hegyekbe mégis most érkezik kiadós havazás. Azok, akik tavasszal is szívesen síelnének, bátran útnak indulhatnak az osztrák hegyekbe, ugyanis a magasabban fekvő részeken akár fél méter friss hó eshet.

Mint írtuk, Magyarországon is csapadékos idő várható, az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar és eső miatt adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést.

Hasonló időjárás várható nyugati szomszédainknál, az osztrákoknál is, azonban ott az eső a magasabban fekvő részeken havazás formájában fog érkezni.

Nincs vége a síszezonnak

Az osztrák síterepek többsége húsvétkor lezárta az idei szezont, ám akik nyitva maradtak, most jól járnak, ugyanis

a magasabban fekvő részeken fél méter friss hó is eshet.

Az Időkép kiemelte, a 700-800 méternél alacsonyabban található településeken itt is eső lesz a jellemző. „Aki tavaszias, napsütéses síelésre vágyik, az bátran induljon el. Az igazság, hogy csütörtökön és pénteken igazi tél lesz, amely csak kicsit enyhül, de a hétvégére is kitart” – írták mindeközben a síelők.hu oldalán, amelyen már egy fotót is megosztottak az osztrák hegyekben tapasztalható havazásról.

A télies idő még Magyarországra is jellemző: múlt héten az ország északkeleti részében 10 centis hó hullott.