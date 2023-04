Meghalt Mary Quant divattervező, a miniszoknya megalkotója

A tervezőnő a 20. század egyik legfontosabb alkotója volt, aki forradalmasította az akkori divatot. Quant nemcsak a miniszoknyát alkotta meg, de többek között a shortnadrágok, a színes harisnyák és az overallok is az ő nevéhez köthetők. Mint mondta, nem volt ideje megvárni a női szabadságjogokat, ezért divatforradalmat indított, hogy megmentse az 1950-es és 1960-as évek fiatal nőit attól, hogy úgy kelljen öltözködniük, mint az anyjuknak.

93 éves korában az otthonában meghalt Mary Quant, az Egyesült Királyság talán leghíresebb divattervezője. A hírt Quant családja is megerősítette, akik elmondták: a divattervező békés körülmények között halt meg csütörtök reggel Surrey-ben fekvő otthonában.

A gyászközlemény kiemelte, hogy Quant a 20. század egyik legelismertebb divattervezője és a hatvanas évek kiemelkedő újítója volt – írja a The Guardian.

Alexandra Shulman, a brit Vogue korábbi főszerkesztője azt írta róla:

A divat egyik befolyásos alakja volt, aki meghatározta a nők önmagukról alkotott képét.

Hozzátette: „Nem lehet alábecsülni a divatra és a nők felszabadítására gyakorolt hatását. Elegáns, egyszerű tervei mérföldekre voltak azoktól a formáktól és ruháktól, amelyeket a nők az 1950-es években viseltek. Ruhái tükrözik az 1960-as évek társadalmi változásait, amikor a fiatal nők tablettát szedtek és többet dolgoztak” – írta.

A délkelet-londoni tervezőnő híres mondása volt, hogy „nem volt ideje megvárni a női szabadságjogokat”, ezért divatforradalmat indított, hogy megmentse az 1950-es és 1960-as évek fiatal nőit attól, hogy egy újabb generáción át úgy kelljen öltözködniük, mint az anyjuknak.

Quant többek között úttörő szerepet játszott a zsákruhák megalkotásában, valamint a női nadrágokat és harisnyanadrágokat a ruhatárak alapdarabjaivá tette.

A tervezőnő forradalmi munkái között szerepeltek a vékony bordás pulóverek, a színes harisnyanadrágok és az overallok is. A Daily Mail kiemete: megjelenése is különleges volt korábban, ugyanis népszerűsítette az akkor szokatlan bobfrizurát, amelyet barátja, Vidal Sassoon vezetett be a köztudatba.

A szülei nem engedték, hogy a divattal foglalkozzon

Quant a délkelet-londoni Blackheathben született és nevelkedett, szülei mindketten walesi tanárok voltak, akik nem engedték, hogy lányuk divat szakra járjon, így helyette illusztrátornak tanult. Ott ismerkedett meg későbbi férjével és üzlettársával, az arisztokrata Alexander Plunket Greene-nel. 1953-ban diplomát szerzett művészeti oktatásból.

Két évvel később megnyitotta híres butikját, a Bazaart a King’s Roadon, és mivel csalódott az akkor kapható ruhákban, az autodidakta tervező hamarosan saját kreációival töltötte fel üzletét.

A Bazaar hamarosan központi hellyé vált, és megalapozta a később nemzetközivé vált divatbirodalmat.

Ő volt az egyik első tervező, aki rájött arra, hogy képes sminkmárkát is piacra dobni.

Quant elegáns, áramvonalas és élénk ruhái megváltoztatták a női ruházatról alkotott képet és meghatározták a londoni nők megjelenését az 1960-as években. Tervei a férfiruhákból indultak ki, így elmosták a nemek közötti határokat.

Na de ki találta fel a miniszoknyát?

Napjainkig vitáznak arról, hogy Quant vagy André Courreges francia divattervező találta-e fel a miniszoknyát, ettől függetlenül

a rendkívül rövid miniszoknyák és az egyszerű szabásvonalú zsákruhák Quant védjegyévé váltak,

aki egy kis butikból egy globális divatmárkát épített fel, a tömeggyártást kihasználva pedig a divatot a nők egész generációjának tette elérhetővé.

Annak érdekében, hogy a hétköznapi dolgozó nők is megengedhessék maguknak a ruháit, Quant 1963-ban létrehozta az olcsóbb Ginger Group kollekciót, amelyet az ország áruházaiban árultak. Hétmillió nő ruhatárában volt legalább egy darab a tervei közül, és még többen viselték a kozmetikai termékcsaládját.

III. Károly király tavaly, 2022-ben komoly elismerésben részesítette Mary Quantot, ugyanis a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta.