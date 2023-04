Dmitrij Medvegyev üzent Orbán Viktornak: Молодец, Виктор

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió vendége volt. A kormányfő a beszélgetés alkalmával több témát is érintett, többek között a magyar–amerikai viszonyt, valamint az ukrajnai háborút.

A miniszterelnök a műsorban a háború legfőbb támogatójának nevezte az Egyesült Államokat, ám álláspontja szerint az amerikai–orosz barátságnak ezt a véleménykülönbözetet ki kell bírnia. Amerikánál biztonságosabb hely nincs, oldalról tengerek, felülről Kanada védi őket. A Kárpát-medencéről ez nem mondható el, Budapestről és Kassáról máshogy néz ki a történelem és a most zajló háború – tette hozzá a miniszterelnök.

Persze Amerikában együttéreznek az elesett katonákkal, nekem viszont egyből az jut eszembe, hogy talán egy magyar ember halt meg a fronton. Világossá tettem többször is, hogy a magyarok nem engedik meg, hogy belepréseljenek minket egy háborúba. Nem fogunk fegyvereket szállítani Ukrajnának

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő kitért a háború eszkalációjának lehetőségére is, megismételve Kocsis Máté szavait. A Fidesz frakcióvezetője korábban azt mondta: „Minél több ország vonódik bele az ukrajnai háborúba, annál nagyobb iramban haladunk egy világháború felé.” Kiemelte azt is: ha világháború lesz, az atomháború lesz.

Orbán Viktor úgy látja, most rosszabb a helyzet, mint amikor legutóbb volt a Kossuth rádió vendége, mivel Oroszország azóta taktikai atomfegyvereket telepített Belaruszba. A miniszterelnök megfogalmazása szerint „nem irodalmi túlzás, hogy a háború kiterjedése atomháborúhoz vezet. A háború menete ebbe az irányba mutat.”

Orbán Viktor a háborúval kapcsolatban kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem létező ország pénzügyi értelemben, annyira visszaesett a gazdasága. Erre reagálva szólalt meg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Ukrajna pénzügyileg nem létezik. Amint megszűnik az amerikai és európai finanszírozás, a háború is véget ér. Szép volt, bátor és pontos egy európai politikustól. Én csak annyit tudok hozzátenni, hogy amint a nyugati finanszírozás megszűnik, maga Ukrajna is megszűnik. Végül is senkinek sincs szüksége rá