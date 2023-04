Kemoterápiával kezelhetik Vlagyimir Putyint, és a saját tábornoka szúrhatja hátba

Múlt héten kerültek fel a Telegramra és a Twitterre a Pentagon egyik hírszerzési jelentéséből származó titkos dokumentumok, miután kiszivárogtak a Discordon. Most úgy tűnik, hogy a kiszivárgott dokumentumokat ki is nyomtatták és le is fényképezték.

Az egyik ilyen fotó arra enged következtetni, hogy Nyikolaj Patrusev, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkára és Valerij Geraszimov, az orosz vezérkari főnök terve az, hogy összeesküvést szervezzen a háború befejezésére, míg Putyin rákos megbetegedése miatt kezelés alatt áll (Geraszimovról már egy nyugalmazott brit tábornok is azt feltételezte nemrég, hogy puccsra készülhet).

Minden titkosított irat tartalmaz egy betűsorozatot, amely gyorsírással közli, hogyan gyűjtötték az adott dokumentumot, és kinek szól. Ennek az Oroszországról és a háborúról szóló feljegyzésnek a tetején található karakterlánc a következő:

(TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA).

Ez azt jelenti, hogy ez a dokumentum szigorúan titkos biztonsági besorolású, a kommunikáció megfigyelésével (SI) gyűjtötték, az USA-ban vagy más „Öt Szem” országban szigorúan titkos biztonsági engedéllyel rendelkező személyek számára adható ki, és a kémkedés jogi paramétereit meghatározó Foreign Intelligence Surveillance Act (Külföldi Hírszerzési Felügyeleti Törvény) útmutatásai alapján gyűjtötték.

Az Öt Szem (Five Eyes) az Egyesült Államok, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália és az Egyesült Királyság hírszerzési szövetségét jelenti.

Az információ ezekben az országokban a szigorúan titkos hozzáféréssel rendelkező személyek számára elérhető volt, de a szóban forgó feljegyzés konkrétan a Pentagon magas rangú tisztviselői számára készült.

Megerősítés nincs

A dokumentumok a híresztelés eredetét egy ukrán tisztviselőnek tulajdonítják, aki kapcsolatban áll olyan forrásokkal, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek a Kreml tisztviselőihez.

A dokumentumok nem utalnak arra, hogy az amerikai hírszerzés megerősítette-e ezeket a híreszteléseket, de annyi biztos: valamikor egy, a kommunikációt figyelő kémügynökség érdemesnek találta azt arra, hogy továbbítsa a Pentagon tisztviselőinek – írja a Vice.

A Pentagon-iratokról szóló összefoglalónkban egyébként arról írtunk, hogy egyes körökben már sejthetik, hogy ki lehet a titokzatos szivárogtató. Csütörtök este el is fogták a gyanúsítottat.

Az orosz–ukrán háború fejleményeiről folyamatosan beszámolunk tudósításunkban, amelyet itt érhet el.