Katolikus és szereti a fegyvereket a Pentagon téglája

Amikor a Massachusetts-i Nemzeti Gárda légierejének frissen kinevezett tagja hazatért a kiképzésről, édesanyja a virágüzlet Facebook-oldalán fejezte ki büszkeségét a fiú teljesítménye miatt.

Jack ma hazafelé tart, a műszaki iskola befejeződött, készen áll, hogy megkezdje karrierjét a Nemzeti Gárda légierejében!

− állt a 2021. június 3-án keltezett bejegyzésben. A bejegyzéshez egy fotó is tartozott, amelyen egy postaládához kötött, hazafias témájú lufi látható, rajta a Welcome home! (Üdvözlünk itthon) felirattal.

A patriotizmus általánosnak tűnt a 21 éves Jack Teixeira légi deszantos környezetében, aki számos családtagja nyomdokába lépett, amikor belépett a hadseregbe. Teixeirának, aki a kék egyenruhában készült fényképeken karcsú és büszke, a légierő szerint az Otis Légi Nemzeti Gárda Bázis 102. hírszerzési részlegében a számítógépek és kommunikációs rendszerek kezelése és hibaelhárítása volt a munkája − írja a szivárogtatóról készült portréjában a The Washington Post.

A nyomozók most úgy vélik, hogy Teixeirának volt egy sokkal aggasztóbb, meggondolatlanabb oldala is − és a következmények még csak most kezdődnek.

Testpáncélba öltözött és puskával felfegyverzett FBI-ügynökök törtek be csütörtökön a Teixeira család lakóhelyére a massachusettsi Dightonban, letartóztatták Teixeirát, és vádat emeltek ellene nemzetvédelmi titkosított információk jogosulatlan eltávolításával − mondta Merrick Garland igazságügyi miniszter. A családi ház felett köröző híradós helikopterek által rögzített videón látható, amint a gyanúsított a rendfenntartó erők gyűrűjében a feje mögött tartja a kezét, majd piros sportnadrágban és pólóban elvezetik.

Teixeira a gyanú szerint több száz, szigorúan titkos katonai dokumentumról készült fotó kiszivárogtatója, amelyek az elmúlt héten terjedtek el az interneten. A szivárogtatás, amely valószínűleg a hadsereg legnagyobb ilyen ügye legalább egy évtizede, az ukrán légvédelem hiányosságaitól kezdve az Egyesült Államok szövetségesei és partnerei után folytatott kémkedésének részleteiig sok mindenről felfedett titkokat.

Teixeira, aki olyan online felhasználóneveket használt, mint „jackthedripper” („hasfelmetszőjack”) és „excalibureffect”, a képeket a Discordra, egy játékosok körében népszerű chatplatformra töltötte fel − mondták az ügyet ismerő személyek. Néhány Discord-tag megmutatta a The Washington Postnak azt a videót, amelyen Teixeira rasszista és antiszemita szidalmakat kiabál, mielőtt elsüt egy puskát. Mint néhányan mások, akikkel a cikkhez interjút készítettek, az ügy érzékenysége miatt ők is névtelenséget kértek.

Úgy tűnik, a letartóztatással véget ért egy egyhetes rejtély, amelyet mind a bűnüldöző szervek tisztviselői, mind az oknyomozó újságírók megpróbáltak felgöngyölíteni. Az interneten közzétett dokumentumokról készült fényképek nyomokat tartalmaztak, a háttérben olyan tárgyakkal, mint a Gorilla Glue, egy Boston Red Sox-sapka és vadászújságok.

A Teixeira és családtagjai elérésére tett kísérletek sikertelenek voltak. Teixeira egységének vezető tisztviselői a védelmi minisztériumhoz irányították a kérdéseket.

A válság váratlanul érte a Pentagont, amely csak a múlt héten szerzett tudomást arról, hogy a titkok már hetek óta terjednek az interneten, és arra kényszerítette a Biden-kormányzatot, hogy kínos beszélgetéseket folytasson az Egyesült Államok szövetségeseivel és partnereivel a kellemetlen kérdésekről. Az FBI csak azután vonult ki Teixeira házához, hogy a The Washington Post szerda este számos részletet közölt a még mindig névtelen kiszivárogtatóról, és miután a The New York Times csütörtökön Teixeira nevét is közölte.

Lloyd Austin védelmi miniszter elismerését fejezte ki az igazságügyi minisztériumnak és az FBI-nak „a nyomozásban való gyors fellépésükért”, és teljes körű védelmi minisztériumi támogatást ígért.

A Pentagon továbbra is vizsgálja az ország nemzetbiztonságát érő károkat, amelyek a kiszivárogtatás miatt keletkeztek − mondta. Valamennyi titkosszolgálat valamennyi tagjának, a védelmi minisztérium alkalmazottainak és a szerződéses alkalmazottaknak, akik minősített információkkal rendelkeznek, „ünnepélyes jogi és erkölcsi kötelességük, hogy megvédjék azokat, és jelentsenek minden gyanús tevékenységet”.

Újonc volt, mégis hozzáférhetett titkos anyagokhoz

Bár Teixeira viszonylag tapasztalatlan volt a hadseregben, a védelmi minisztérium számítógépes hálózatán, az úgynevezett Joint Worldwide Intelligence Communications Systemen keresztül hozzáférhetett a szigorúan titkos katonai hírszerzési anyagokhoz − mondta egy, az ügyet ismerő amerikai tisztviselő. A rendszer lehetővé tette Teixeira számára, hogy titkos dokumentumokat olvasson és esetleg ki is nyomtasson, bár ezek törvényes kezelésére vannak irányelvek.

Teixeirát tavaly ősszel mozgósították szövetségi aktív szolgálatra − mondta Nahaku McFadden, a Nemzeti Gárda Hivatalának szóvivője. Nem szokatlan, hogy a Nemzeti Gárdában szolgáló katonák olyan parancsokat kapnak, hogy speciális munkakörökben töltsék be az igényeket, de mivel a dokumentumok nyilvánosságra hozatala idején aktív szolgálatban volt, a katonai igazságszolgáltatás szerint további büntetés vár rá.

Egy barátja egy interjúban hazafiként, hívő katolikusként és libertáriánusként jellemezte Teixeirát, aki érdeklődik a fegyverek iránt, és kételyei vannak Amerika jövőjével kapcsolatban. A barát elmondta, hogy 2020 előtt találkoztak egy Discord-szerveren, amely főként fegyverekkel és libertáriánus politikával foglalkozott, és a Glock pisztolyok és a katolicizmus iránti közös érdeklődés kötötte össze őket.

Később a barát csatlakozott egy új Discord-szerverhez, amelyet Teixeira indított Thug Shaker Central néven, és amelyet körülbelül két tucat ember látogatott rendszeresen, köztük sok tinédzser. Teixeira a szerveren kívül „elég normális srác” volt – mondta a barát, aki végül személyesen is találkozott vele. „Kicsit heves vérmérsékletű volt”, és „inkább volt mentor, mint vezető”.

A barát felidézte, hogy Teixeira 2022 februárja körül, az ukrajnai háború kezdetén kezdett el titkos dokumentumokat megosztani a Discord-szerveren, amit „lehangoló” küzdelemnek látott „két olyan ország között, amelyekben több közös dolog van, mint ellentétes”. A titkos dokumentumok megosztásának célja az volt, hogy propagandától mentesen „nevelje azokat az embereket, akikről azt gondolta, hogy a barátai, és akikben megbízhat” − mondta a forrás. A szerveren lévő férfiak és fiúk megegyeztek abban, hogy soha nem osztják meg a dokumentumokat a szerveren kívül, mivel árthatnak az amerikai érdekeknek.

Az volt a véleményem, hogy ezek közül a gyerekek közül néhányan hajlamosak kifecsegni a dolgokat, mert túl sok időt töltenek az interneten, de nem figyeltek rám. Elég kellemetlen volt látni, ahogy kertvárosban felnőtt gyerekek egy, az óceán túloldalán lévő háborúról vitatkoznak

− mondta a barát, aki hozzátette, hogy igyekezett kimaradni az ilyen vitákból.

Semmi köze nem volt a külföldi titkosszolgálatoknak az ügyhöz

A szerver tagjainak körülbelül fele „a szülei pincéjében lebzselő gyerek volt”, akik videójátékokat játszottak, míg a másik fele fegyverrajongó volt − mondta a barát. Szerinte a szerveren mások által nemrégiben tett állítások, miszerint a chatszoba néhány tagja orosz és ukrán, „tiszta kitaláció”. Az egyik tag, aki orosz tengerésztisztnek adta ki magát, valójában Kentuckyban élt, és kirúgták a szobából.

A szervernek csupán az volt a célja, hogy a gyerekeket tájékoztassa a valós világgal kapcsolatos kérdésekről

− mondta a gyanúsított ismerőse.

A társaság egy másik tagja végül megosztotta a dokumentumokat egy másik szerveren, ez vezetett ahhoz, hogy elterjedtek az interneten.

Teixeira nem a nemzetbiztonság aláásására törekedett, hanem azt remélte, hogy a szerveren lévő, többnyire fiatalabb tagoknak „jobb rálátást ad a kérdésekre, az egyetlen módon, amit ő tudott” − mondta a barát.

Szerette Amerikát, de egyszerűen nem bízott a jövőjében. Végül emellé az ország mellé állt volna, bármely másikkal szemben

− mondta az ismerős.

Teixeira szerverének más tagjai megmutatták a The Washington Postnak azt a videót, amelyen Teixeira rasszista és antiszemita szidalmakat kiabál, mielőtt elsüt egy puskát, és azt mondták, hogy az idahói Ruby Ridge-ban és a texasi Wacóban végrehajtott kormányzati rajtaütésekre utalt − azokra eseményekre, amelyek mély visszhangot keltettek a jobboldali, kormányellenes szélsőségesek körében. Maga a Discord-szerver neve egy melegpornóvideó-ból vett mémből származik, amelyet gyakran használnak azért, mert egyszerre volt sokkoló és humoros − mondták a tagok.

Ami a rasszista és antiszemita vicceket illeti, amelyeket állítólag a szerveren osztottak meg, a forrás szerint nehéz felmérni Teixeira valódi érzéseit, mivel „az irónia erősen áthatotta a bejegyzéseket”. A morbid viccek hatásosabbak voltak, de Teixeira „régivágású katolikus volt, aki azért szerette a fegyvereket is” − mondta a barát.

Ő egy jó ember, aki szerintem rossz emberekben bízott meg

− mondta a forrás. Azt mondta, hogy Teixeira a barátja marad, és hogy reméli, hogy valamikor meg tudják tartani a közösen tervezett túrát.

Komoly katonai hagyományai voltak a családnak

A Teixeira család számára a katonai titkok kiszivárogtatása ellentmondani látszik a több évtizedes katonai hagyománynak.

A gyanúsított mostohaapja, Thomas Dufault 34 éves katonai pályafutás után ugyanezen egység, a 102. hírszerző szárny törzsőrmestereként vonult nyugdíjba 2019-ben, a Cape Cod-i támaszponton tartott ünnepségen, a védelmi minisztérium által online közzétett nyilvános feljegyzések és fényképek szerint.

Teixeira édesanyja, Dawn Dufault évekig dolgozott veteránokat támogató nonprofit szervezeteknek, köztük a Massachusetts Military Heroes Fundnak és a Home for Our Troopsnak, valamint rövid ideig a Massachusetts Department of Veterans Servicesnek LinkedIn-profilja és nyilvános feljegyzések szerint. 2017 óta a virágüzletére összpontosít.

A család nem válaszolt a lap megkeresésére.

Teixeirát az édesanyja tulajdonában lévő, egy vidéki városrész fákkal szegélyezett utcájában álló, egylakásos házban vették őrizetbe. A mintegy 8000 lakosú Dighton Massachusetts délkeleti részén fekszik, körülbelül 75 kilométerre nyugatra attól a katonai bázistól, ahol Teixeira dolgozott Cape Cod déli részén.

Teixeira profilja a Steamen, egy másik, a játékosok körében népszerű online oldalon egy olyan profilképet tartalmaz, amelyen egy puskát tartó férfi látható. Az arca ki van vágva a képből. Teixeira a TheExcaliburEffect becenevet használta az oldalon, és egy híres idézetet tett ki jelmondatként, amelynek szerzője nem ismert:

Óvakodj a csendes embertől. Mert míg mások beszélnek, ő figyel. És míg mások cselekszenek, ő tervez. És amikor végül megpihennek… ő lecsap.

(Borítókép: Alex Wong / Getty Images)