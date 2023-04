Németország elbukik, vagy mától kezdődik a sikertörténete?

2011. március 11-én egy világ ismerte meg a japán Okuma városát. A város addig nem volt széles körben ismert: mindössze 11 ezer ember élt ott, a legtöbb munkahelyet pedig az energiaipar szolgáltatta: korábban szén-, 1971-től pedig atomerőmű működött a Fukushima prefekturátus keleti részénél.

Azonban egy kilences erősségű földrengés, majd utána kialakult cunami elöntötte az atomerőművet, amiben így egy visszafordíthatatlan láncreakció indult el – Csernobil után az emberiség második legnagyobb atomkatasztrófáját okozva.

A világon ezután ismét kiéleződött az atomenergia biztonságáról szóló vita. Az országok sorra függesztették fel ideiglenesen atomerőműveik működését, hogy megbizonyosadjanak azok teljes biztonságban működéséről.

A rendkívüli ellenőrzések után szinte azonnal elindult ismét az elektromosáram-termelés az erőművekben, lassan Fukushima prefekturátusba is visszatért az élet. A legtöbb ország az atomenergia felhasználásának kibővítéséről döntött, kivéve egy országot, Németországot,

ahol Angela Merkel bejelentette: Németország két évtizeden belül teljesen leállítja atomerőműveit.

Ugyan Angela Merkel ment, de az általa kijelölt atommentes Németország víziója maradt. Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója miatt kialakult energiaválság miatt a tervezettnél később, de 2023. április 15-én lezárul egy korszak: Németország szombattól kezdve atommentes lesz.

Hosszú volt az út

Ugyanakkor Merkel döntése a maga korában elég meglepő volt: az atomenergia kivezetése még az SPD-s Gerhard Schröder kancellársága alatt merült fel, a Bundestag pedig 2002-ben el is fogadta az ún. atomtörvényt. Ebben a reaktorok élettartamát 32 évre határozták meg, betiltották az új atomerőművek építését, kettőt pedig 2003-ban és 2005-ben bezártak.

Az SPD–Zöldek-kormány tervét viszont nem mindenki támogatta: köztük egyik leghangosabb ellenzője épp Angela Merkel volt. 2000-ben még azt nyilatkozta, az atomenergia kivezetése téves út, sőt egészen pontosan úgy fogalmazott:

a reaktorok élettartamának meghatározása „a nemzetgazdasági javak megsemmisítést jelenti.”

A 2002-es törvény nem határozott, hogy pontosan mikor kellene Németországnak atommentessé válnia, a kormányváltás után pedig Merkel nem is szerette volna azt túlzottan elsietni. Koalíciós partnere eleve az a liberális Szabaddemokrata Párt (FDP) lett, amely még 2023-ban is az atomerőművek leállítása ellen van.

Ugyanakkor a fukushimai katasztrófa fordulópont volt mind Merkel, mind a német társadalom atomenergiához való hozzáállásában.

A katasztrófa után három hónappal készített közvélemény-kutatás szerint a németek 54 százaléka szerette volna minél hamarabb kivezetni a szerintük veszélyesnek gondolt energiaforrást.

Merkel 2011-es fordulata nem csak korábbi kijelentései miatt volt meglepő. Addig Németország elektromosáram-igénye 1998 óta folyamatosan nőtt, ráadásul döntése pillanatában atomenergiával 107 971 gigawattórányi elektromos áramot állítottak elő, a teljes német elektromosáram-ellátás 22 százalékát, és még 2021-ben is a német energiamix 11,8 százaléka atomenergiából származott.

Ráadásul szakpolitikailag nem is indokolt az atommentesség.

Ugyan Nyugat-Németországban elég erősek voltak az atomellenes zöldmozgalmak az atomerőművek megjelenése után, de a tudomány megosztott az atomenergia kérdésében: az egyik oldalon az érvek, hogy az atomenergia megbízható, megfelelő szabályok betartása mellett használata biztonságos, ugyanakkor az atomhulladék kezelése problémás, ha pedig nem tartják be a biztonsági előírásokat, akkor súlyosabb katasztrófákhoz vezethet.

Fotó: Index

A jelenlegi német kormány, ami megtartotta Merkel tervét, is megosztott az ügyben: a 2002-es atomtörvény elfogadásakor az SPD és a Zöldek közösen kormányoztak, akik kiállnak amellett, hogy az atomerőműveket bezárják, azonban az FDP azt ellenzi – Wolfgang Kubicki, a liberális párt alelnöke szerint a világon Németországban működnek (még) a legbiztonságosabb atomerőművek, ezek leállítása pedig „drámai hiba”, ami szerinte fájó gazdasági és ökológiai következményekkel járhat.

Máshol a nukleáris reneszánszban látják a jövőt

Kubicki ezzel arra utalt, hogy a zöld átálláshoz, legalábbis ideiglenesen, szükség lehet az atomenergiára: ha az országot tartani akarják a 2015-ös párizsi klímamegállapodásban leírtakhoz, illetve az Európai Bizottság klímavédelmi céljaihoz, akkor fontos szerep juthat az atomenergiának.

Ugyanis nem mindegy, hogy csak a fosszilis energiahordozók kivezetésével elveszett energiát kell pótolni, vagy mellé az atomerőművek által termelt energiát is.

Az orosz gázról való leválással egy időben pedig Németországnak növelnie kellett a szén használatát, miközben mint arra a Spiegelnek Dieter Helm, az Oxfordi Egyetem gazdaságpolitikai professzora fogalmazott, az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagy részét az olaj, a gáz és a szén adja.

Emiatt több ország eleve más utat választott: Franciaország például úgy látja, hogy a klímasemlegesség eléréséhez csak a nukleáris reneszánszon át vezet az út – a francia elektromos áram 68 százalékát jelenleg is atomenergiával termelik meg, ráadásul Emmanuel Macron tavaly bejelentette, hogy 2050-ig további 14 atomerőművet építenek az ország klímasemlegességének elérése érdekében.

De más európai országokban is nemhogy nem csökken, hanem nő az atomenergia használata: Franciaország mellett Magyarországon, Szlovákiában és Finnországban is új atomreaktorok építését tervezik, míg más országokban, például Belgiumban vagy Svédországban a jelenleg működő reaktorok használati idejét tolnák ki hosszú időre.

Emellett Németországban sem támogatja mindenki az atomerőművek leállítását: az FDP mellett a korábbi Merkel-párt, a CDU és a CSU is ellenzi az atomenergia kivezetését – Markus Söder bajor miniszterelnök, egyben a CSU elnöke szerint még nem most lesz az utolsó alkalom, hogy az atomenergiáról beszélünk, és abbéli reményét fejezte ki, hogy legkésőbb télen ismét kiújul egy vita az atomenergia szükségességéről.

A jövő zöld – atommal vagy nélküle

Ugyanakkor az, hogy Németország – ideiglenesen vagy véglegesen – leállítja a jelenleg működő három atomreaktorát, nem biztos, hogy problémát jelent.

Georg Zachmann energetikai szakértő szerint az atomenergia kivezetése helyes lépés, mivel egyrészt a német állam ezt már korábban megígérte, ráadásul

az atomerőművek építésének és fenntartásának a költségei évről évre nőnek, miközben a megújuló energiák egyre olcsóbbak.

Emiatt a szakértő nem is látja problémának, hogy Németország rövid távon energiabehozatalra szorulhat, mivel az olcsóbb szél-, vízerőművek és napkollektorok kapacitásait gyorsan lehet növelni.

Zachmann ezért – ellentétben Helmmel – nem várja azt, hogy Németországban és Európában is eljönne egy újabb nukleáris reneszánsz. A világ többi országa ezért most tekintetét Németországra szegezi, hogy valóban ki lehet-e vezetni a szenet és az olajat atomenergia nélkül oly módon, hogy közben a gazdaság és a lakosság energiaigényét továbbra is kielégítik.

(Borítókép: Johannes Simon / Getty Images)