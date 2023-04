Késmentes övezetek jöhetnek a német vonatokon és belvárosokban

Késmentes övezetekké nyilvánítaná a német belügyminiszter és a rendőrség egyaránt a vasúti szerelvényeket és a belvárosokat az elszaporodó támadások miatt. Az ötlet nem új, másutt már a gyakorlatban alkalmazzák. Ugyanakkor vannak ellenérvek is.

Két embert megölt, hetet megsebesített egy késes támadó januárban a Kiel és Hamburg között közlekedő vonaton. Egy férfi röviddel azelőtt rontott rá az utasokra, hogy a szerelvény befutott a brokstedti vasútállomásra. Az ámokfutót a helyszínen elfogták.

Nem sokkal korábban, decemberben két, iskolába tartó gyermeket sebesített meg egy késes támadó Illerkirchbergben. Egy 13 és egy 14 éves lány volt az áldozat, akiket az iskolabusz-megállóba vezető úton szurkált meg a gyilkos. A súlyosan sérült lányokat ugyan kórházba vitték, de az idősebb nem élte túl a tőrdöféseket.

A hasonló esetek nem mennek ritkaságszámba, ezért a szövetségi belügyminiszter erélyesebb fellépést sürget a késes bűncselekmények ellen.

„El kellene gondolkodnunk a kések betiltásán a tömegközlekedési eszközökön, a buszokon és a vonatokon” – idézte a Deutsche Welle Nancy Faesert, aki arra is emlékeztetett, hogy a repülőre késsel nem lehet felszállni. Azt is felvetette, hogy fegyvermentes övezeteket kellene létrehozni bizonyos városi területeken belül is.

Hasonló terveket vázolt néhány nappal korábban a Szövetségi Bűnügyi Hivatal, a BKA elnöke. Sok városban fegyvermentes övezeteket alakítanak ki a kritikus területeken, ahol a rendőrség „aktívan ellenőrizhet” – mondta Holger Münch, aki hatósági adatokkal támasztotta alá, hogy a testi sértések 5,6, illetve a rablások 11 százalékában késsel fenyegetnek.

Münch „nyitott” a fegyvertartási törvény szigorítására. Fegyvermentes zónákat hozna létre a pályaudvarokon és környékén, valamint a városközpontokban.

Tavaly csaknem négyszázezer bűncselekményt regisztrált a német rendőrség a vonatokon és a vasútállomásokon, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Országos probléma

Szintén tavaly 8160 késes támadást azonosítottak a legfrissebb rendőrségi bűnügyi statisztikák szerint, ami 15,4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A számok azt bizonyítják, hogy a késes bűncselekmények egyre inkább országos problémává válnak – figyelmeztetett a rendőrségi szakszervezet elnöke. „Kollégáinknak fel kell készülniük arra, hogy folyton késsel fenyegetik, vagy közvetlenül késsel támadják meg őket” – mondta Jochen Kopelke, aki fokozott rendőri jelenlétet sürgetett a közterületeken.

A BKA meghatározása szerint késes támadásnak minősül minden olyan cselekmény, amikor egy kést használnak fenyegetésre vagy fizikai támadásra. Egyes német tartományokban azonban azokat az eseteket is idesorolják, amikor az elkövetőnél kést találnak, akár mélyen elrejtve is.

A közvélekedés ellenére az adatok nem igazolják a késes bűncselekmények számának növekedését – állítja a Bundestag belügyi bizottságának zöldpárti elnöke.

Ennek fényében a fegyvermentes övezeteket nem szabad könnyelműen bevezetni, mivel azzal jár, hogy bárkit megállíthatnak és megmotozhatnak akár ok nélkül is

– hangoztatta Marcel Emmerich, aki szerint a döntés alapvető jogokat tiporhat, miközben az arányossága „erősen megkérdőjelezhető”.

Nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy a fegyvermentes övezetek kialakítása jelentené a megfelelő megoldást – véli a wiesbadeni Kriminológiai Központ kriminológusa, aki a késes bűncselekményekkel kapcsolatos kutatásokat végzett. A legtöbb késes erőszak otthon történik, és ebben az alkohol, a kábítószer és a pszichés állapot is szerepet játszik – hivatkozott vizsgálataira Elena Rausch.

A fegyvermentes övezetek nem javítottak a biztonságérzeten

Több német városban már kialakítottak fegyvermentes zónát. Kölnben és Düsseldorfban a 4 centiméternél hosszabb pengéjű kések birtokosai akár tízezer eurós, több mint 3,7 millió forintos bírságra számíthatnak. Az eltelt tizenkét hónapban csaknem 350 fegyvert foglaltak le – köztük pillangókéseket, tőröket, rugós késeket, teleszkópos botokat, paprikaspray-t és nem halálos pisztolyokat.

Tavaly szeptemberben a baden-württembergi kormány feljogosította az önkormányzatokat a fegyvermentes övezetek létrehozására bűnügyi „gócokban”. A tartományi belügyminisztérium szerint az erőszakos bűncselekmények közül minden tizediket késsel követték el.

Szászországban az első fegyvermentes övezetet Lipcsében vezették be még 2018-ban, most azonban fokozatosan felszámolják, mert a Lipcsei Egyetem tanulmánya szerint nemigen befolyásolták a bűnözés alakulását. Igaz, a „súlyos konfliktusok” jobbára megszűntek.

A lakosok többsége egyébként a kábítószer-kereskedelem, a szemetelés és a közlekedési szabálysértések visszaszorítását részesítené előnyben.

A kriminológus szerint a fegyvermentes övezetek nem javították az emberek biztonságérzetét. Valójában ellenkező hatást váltottak ki, és növelhették annak valószínűségét, hogy az emberek önvédelmi céllal hordanak kést maguknál. Elena Rausch hatékonyabbnak tartja a strukturális változásokat, például a kábítószerrel való visszaélés és más mentális egészségügyi problémák kezelését.

Fegyvernek minősül?

Németországban a kések birtoklására vonatkozó jogszabályok a kés típusától függően eltérők. A fegyverekkel ellentétben a fegyvereknek minősülő kések nem engedélyhez kötöttek. A lőfegyverek mellett fegyvernek minősülnek azok az eszközök, amelyekkel izomerővel, ütéssel, szúrással, döféssel, dobással sérülést lehet okozni. Az ebbe a kategóriába tartozó kések többségének birtoklása ugyan legális, azokat azonban tilos nyilvánosan hordani.

Az egy kézzel működtethető zseb- vagy összecsukható kések csak zárt tárolóban szállíthatók, és a lakásban is biztonságos helyen kell őket őrizni. A konyha- és búvárkések a fegyvertartási törvény hatálya alá tartoznak, ha a penge 12 centiméternél hosszabb. Ezek sem hordhatók nyilvánosan.

A fegyvermentes övezetek bevezetése felvet egy másik, a rendőrség motozási jogkörével kapcsolatos kérdést.

Tisztázatlan a rendőr illetékessége – mondta Rausch, aki szerint a fokozott rendőri jelenlét akár ronthatja is a közösség és a helyi erők kapcsolatát.

Washingtonban egyébként már most tilos a 7,62 centiméternél hosszabb pengéjű kés vagy rugós kés birtoklása nyilvános helyen. A New York-i tömegközlekedésből kitiltották a késeket, a veszélyes eszközöket és más, fegyverként bevethető tárgyakat. Az Egyesült Királyságban „nyomós ok” nélkül tilos nyilvános helyen kést vagy fegyvert birtokolni. Az egyetlen kivétel a 7,62 centiméternél rövidebb vágóélű, összecsukható, hagyományos zsebkés.

(Borítókép: Markus Matzel / ullstein bild / Getty Images)