Ukrajnának megvannak a maga követelményei, nem csatlakozna csak úgy a NATO-hoz

Egy 73 éves idős asszony agyrázkódást kapott egy gránát becsapódásától a belgorodi régió Novaja Tavolzhanka falujában – közölte Vjacseszlav Gladkov a régió kormányzója.

A kormányzó a Telegramon arról is beszámolt, hogy ukrán ágyúzás érte a települést, amelynek következtében egy családi házat is eltaláltak a lövedékek. Az ágyútás miatt a ház fala beomlott, az ablakok betörtek és a kerítés is megrongálódott.

A támadásnak egy sérültje is van, egy 73 éves idős asszony, aki agyrázkódást kapott

– tette hozzá Gladkov az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint.