Kis-Benedek József: Az oroszok ezek alapján pontosan fel tudják térképezni, mivel foglalkozik az amerikai hírszerzés

Az újság több mint négytucatnyi dokumentum birtokába jutott a néhány hete kiszivárgott titkosszolgálati jelentésből. Az orosz–ukrán háborúval összefüggésben készült dokumentumokból első körben húszat osztott meg a felületein a portál. Ezekről részletesen itt írt az Index.

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a dokumentumok megállapításait, Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt hívtuk segítségül. Szerinte a titkos és szigorúan titkos címkével ellátott iratok között

keverednek a minősített információk azokkal, amelyek egy része már megjelent a sajtóban.

Az adatok széles köre azt hivatott bizonyítani, hogy milyen tág térben mozog az amerikai hírszerzés, melyek azok a területek, amelyekről elsősorban információt gyűjt az NSA. Kis-Benedek szerint sokat elárul az is, hogy a Newsweek szerkesztői kínosan igyekeztek kerülni, hogy konkrétumokat közöljenek, ha esetleg a birtokukban volt. Ilyen mondjuk támadások időzítésének pontos leirata.

De mindez érdekes a másik oldalról is, hiszen az oroszok ezek alapján fel tudják pontosan térképezni, mivel is foglalkozik az amerikai hírszerzés, Ukrajnával kapcsolatban melyek az érdeklődésre számot tartó területek.

Miért most jöttek elő az újabb dokumentumok?

Adódik a kérdés, hogy ha az amerikai hatóságok elfogták a szivárogtatót, akkor most mégis miként lehetséges az újabb dokumentumok megjelenése. Már megírtuk, hogya gyanú szerint a 21 éves Jack Teixeira az, aki a több száz, szigorúan titkos katonai dokumentumról készültfotót kiszivárogtatta, és amelyeket az elmúlt héten kapott fel a világsajtó. A szivárogtatás, amely valószínűleg az amerikai hadsereg legkínosabb ilyen ügye az elmúlt 15 évben, az ukrán légvédelem hiányosságaitól kezdve az Egyesült Államok szövetségesei és partnerei után folytatott kémkedésének részleteiig sok mindenről felfedett titkokat. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy több száz különböző dokumentum és információ tűnt el a Pentagonból, most a másolatokat kezdték el kiszivárogtatni. Jack Teixeira őrizetbe vételével az amerikai nyomozó hatóságok csak azt tudták megakadályozni, hogy több szenzitív infót már nem tudnak ellopni, de a már lemásoltak napvilágra kerülését nem nagyon tudják befolyásolni.

Mivel a gyanúsított informatikus volt, tehát volt hozzáférése olyan eszközökhöz, amelyek esetleges javításával, karbantartásával hozzáfért ezekhez a dokumentumokhoz, és mint utóbb kiderült, a lehetőséget nemzetbiztonsági kockázatot jelentő adatlopásra használta. Kis-Benedek József ehhez viccesen hozzátette, hogy a legfontosabb infókkal, hírekkel nem mindig a főnökök rendelkeznek akár ilyen helyeken is, hanem informatikusok vagy bennfentes titkárnők.

Ugyanakkor az még bizonyításra vár, hogy a fiatalember magánakciójáról volt szó, esetleg valaki beszervezte, vagy valamelyik idegen hatalom hírszerzésének dolgozott.

A nyomozásban fontos az időfaktor

Kis-Benedek József felhívta a figyelmet az időfaktorra. A kiszivárgott információk minimum titkosak, de inkább szigorúan titkosak, ezért szisztematikusan, de végig kell menni azoknak a személyeknek a listáján, akik egyáltalán hozzáférhettek ilyen dokumentumokhoz. Ez megtörtént, és a véletlennek is köszönhetően lekapcsolták Jack Teixeirát. De

ami igazán időigényes, az az, hogy összehasonlítsák, a kiszivárgott adatok megegyeznek-e az eredetiekkel, vagy manipulálva kerültek nyilvánosságra.

Tehát a megjelent dokumentumokat egyenként össze kell hasonlítani az eredetiekkel, megállapítani, hogy különböznek-e, ha igen, akkor megvizsgálni, miként és mire módosították az eredeti információkat. Utána pedig az következik, hogy végignyomozzák, ki vagy kik írhatták át az eredeti infókat, és ez egy nagyon sziszifuszi, hosszadalmas folyamat lesz – fejezte be a biztonságpolitikai szakember.

(Borítókép: Kis-Benedek József. Fotó: Kaszás Tamás / Index)