Hosszú cikkben járja körül a VSquare oknyomozó portál, hogy az orosz titkosszolgálat, az FSZB miként kémkedhet Európa nagyvárosaiban. A lap szakértőkkel vizsgálta meg az orosz nagykövetségek, illetve az egyéb, orosz állam által használt épületek tetőiről készült képeket.

Az oroszok által használt épületek tetején ugyanis többnyire fehér bódék és jelelfogásra alkalmas antennák sorakoznak.

A lapnak megszólaló szakértők – közöttük jelenlegi és korábbi kémelhárítók, illetve például a szlovák honvédelmi miniszter, Jaroslav Nad – is arról számoltak be, az antennák jeladós hírszerzésre (SIGINT) alkalmasak, amivel az oroszok gyakorlatilag mindent lehallgathatnak: a rádióhullámok aktivitását, a mobiltelefonok adatait, sőt, adott esetben akár a mobilhívásokat is.

A lap több orosz nagykövetségen is talált ilyen antennákat Európa-szerte: köztük Brüsszelben, Madridban, Pozsonyban, Stockholmban, Varsóban, de még Budapesten is.

Többre használják, mint tévénézésre

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint az antennákat és a melléjük járó berendezéseket szinte kizárólag az orosz titkosszolgálat, az FSZB emberei kezelhetik, akik a használatuk mellett a kinyert adatok elemzésében, illetve a telepítéshez és az esetleges karbantartáshoz szükséges ismeretekkel is rendelkezhetnek.

A VSquare-nek nyilatkozó nyugalmazott kémelhárító szerint az antennákkal az oroszok nemcsak a saját hálózatukat védik, és az orosz nagykövetségeket figyelő hírszerzőket figyelhetik meg vele, hanem akár adatot is gyűjthetnek. Az antennák hatótávja mintegy 30 kilométer, így ha utóbbira használják, akkor Budapesten például az egész várost le tudnák hallgatni, de ugyanez a helyzet Varsóban is.

Ráadásul az oknyomozó portál azt állítja: az oroszok mindent kihasználnak, amit a technológia nyújtani tud, de mellé más eszközöket is használnak adatgyűjtésre.

Ha tüntetés van a közelben, akkor az oroszok képesek figyelni a telefonforgalmat és az adatokat, illetve azonosítókat gyűjteni, mint például a közelben lévő telefonok IMEI-számát

– nyilatkozta a lapnak egy korábbi kémelhárító, aki hozzátette: ha orosz nagykövetségek közelében tartanak tüntetést – mint például Oroszország Ukrajna elleni háborújának évfordulóján Európa-szerte –, akkor a nagykövetségek térfigyelő kameráit is arra használják, hogy nyomon kövessék a tüntetést és azonosítsák a demonstrálókat.

A VSquare-nek nyilatkozó források szerint a legkiterjedtebb és legkifinomultabb berendezés Brüsszelben lehet. A legtöbb antennát is az ottani orosz nagykövetségen találni, szám szerint tizenhetet, ami annak kapcsán nem meglepő, hogy a belga fővárosban található az Európai Unió különböző intézményei mellett többek között a NATO székháza is.

Nem csak az orosz állami televízió nézésére használják ezeket. A nagykövetség egy minitelepülés kommunikációs központtal és technológiai létesítményekkel az orosz hírszerző szolgálatok számára

– állítják a belga és holland titkosszolgálati források a lapnak. Míg Madridban a rejtélyes fehér konténer a teljes tetőt lefedi – a lapnak megszólaló források szerint az alá rejthették el a megfigyelésre is alkalmas antennákat.

Nem újkeletű dolog

A megszólaló jelenlegi, illetve korábbi kémelhárítók szerint a probléma nem újkeletű. A budapesti nagykövetség tetején található, fából készült konténer egy szofisztikált eszközt rejthet, de állítása szerint ezek mindig is jellemzőek voltak az orosz nagykövetségekre.

A lapnak nyilatkozó szlovák forrás szerint, annak ellenére, hogy ezekkel az antennákkal elméletben telefonbeszélgetéseket is le tudnak hallgatni,

de sokkal valószínűbb az, hogy egy, a Pegasushoz-program hasonló kémfegyvert használhatnak.

Ezenkívül a cikk további más eszközöket is említ: mint arra emlékeztetnek, a 2010-es évek második felétől a balti államokban megjelentek a felderítésre használt minibuszok is, amikkel követni lehet a megfigyelt személyt, de mivel ezen országok eleve Oroszországhoz közel helyezkednek el, ezért Oroszországból is folytathatnak ilyenfajta megfigyeléseket, de vízi és légi úton is.

Hogy valóban folynak ilyen tevékenységek, az orosz titkosszolgálat nyilvánvaló okokból nem árulta el. Ugyanakkor Maciej Matysiak, a lengyel kémelhárítás korábbi helyettes vezetője szerint a nagykövetségek tetején található eszközök az orosz hírszerzés számára értékes személyek,

például nem titkosított kommunikációs csatornákat használó politikusok telefonjainak a követésére és lehallgatására alkalmasak.

Mint arra a lap emlékeztet, az ilyen jellegű megfigyeléseket már régóta folytatnak az oroszok: a New York Times például 1981-ben tárta fel, hogy a washingtoni nagykövetség épületén SIGNIT-eszközök találhatóak, de Edward Snowden óta tudjuk, hogy az amerikai NSA is használ ilyen eszközöket.

Az orosz hírszerzői tevékenység annyira régi és kiterjedt, hogy Varsóban például a védelmi minisztérium meetingjeit nem is a minisztériumban tartják, hanem egy speciális bunkerben. A VSquare számos más európai szerkesztőséggel együttműködve kutatott hasonló antennák után az orosz nagykövetségek tetején: végül 39 épületen 182 olyan antennát találtak, amik akár megfigyelésre is lehet használni.

Nem sok mindent lehet vele szemben tenni

Mint a lap emlékeztet, védekezni ellene túlzottan nem lehet: a legtöbb ügynök ugyanis diplomáciai álcával érkezik az adott városba, így diplomáciai mentességet élvez. Emellett a nagykövetség területe orosz földnek számít, így az adott országnak nincs joghatósága felette – a kémelhárítás mellett így maximum a diplomaták kitoloncolásával lehet csökkenteni, illetve nehezíteni a megfigyelést.

Természetesen nem vagyunk naivak, és nagyon jól tudjuk, hogy az orosz titkosszolgálatok tagjai diplomáciai álcával milyen módon és milyen technológiával operálnak, és naivak lennénk, ha nem tennénk adekvát ellenintézkedéseket

– fogalmazott a szlovák védelmi miniszter, Jaroslav Nad, aki azt is hozzátette a lap megkeresésére, hogy információi szerint a pozsonyi nagykövetségben dolgozó oroszok szinte mindegyike rendelkezik titkosszolgálati múlttal.

Megkérdezték a magyar külügyminisztériumot is

Mint arra a lap emlékeztet, mióta Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, egyre több uniós országban tiltanak ki orosz diplomatákat, akik a vád szerint hírszerzői tevékenységet folytathatnak – volt olyan ország, ahol az orosz nagykövetségben dolgozók száma megfeleződött.

Mindössze egy uniós országban fordult elő, hogy ott nem hogy csökkent, még nőtt is az orosz nagykövetségen regisztrált dolgozók száma, ez pedig Magyarország.

Az oknyomozó portál megkereste a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, ugyanakkor a lap megkeresésére a minisztérium nem kívánt válaszolni. Arra a kérdésre, hogy jelenleg a Bajza utcában található orosz nagykövetségnek mennyi alkalmazottja lehet, a magánélet védelmére és személyes adatokra hivatkozva hárították el a válaszadást.

Az ukrajnai háború fejleményeit kedden is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Az FSZB székház épülete Moszkvában. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)