Patkánynagyköveteket neveztek ki több amerikai állatkertben

A klasszikusan visszataszító patkányimázsnál sokkal megnyerőbb, sőt az ember számára kifejezetten hasznos tulajdonságokkal bíró afrikai hörcsögpatkányokat egy tanzániai székhelyű szervezet, az APOPO bocsátotta a népszerűsítő projektben részt vevő állatkertek rendelkezésére.

A hörcsögpatkányok hosszabb ideig élnek, és jellemzően legalább kétszer akkorák, mint a városlakókban hagyományosan viszolygást keltő rágcsálók, és az APOPO kutatói számos hasznos képességgel igyekeznek őket felruházni.

A kiképzett hörcsögpatkányok képesek például betegségeket jelezni az embernek, vagy segíteni a vadon élő állatok kereskedelme elleni küzdelemben.

A „hőspatkányokként” is emlegetett rágcsálókat arra használták például nagy sikerrel Angolában, Mozambikban és Kambodzsában, hogy kifürkésszék a taposóaknákat vagy más robbanószerkezeteket, amelyek korábbi háborús időszakokból maradtak hátra. Több afrikai kórházban pedig segítettek diagnosztizálni tuberkulózisos betegeket oly módon, hogy átvizsgálták mintegy 25 ezer páciens köpetmintáját, és egyszerűen kiszagolták bennük a betegséget okozó baktériumot.

A kábítószert is kiszimatolják

A tudósok azon dolgoznak, hogy a hörcsögpatkányok kifinomult szaglását további területeken is hasznosítsák, például földrengések vagy robbanások után összedőlt épületek romjai alatt rekedt emberek felkutatásához vagy csempészáruk kiszimatolásához repülőtereken. Az APOPO által kiképzett hörcsögpatkányok egyike, Runa a San Diegó-i állatkertbe került, ahol a gondozói igyekeznek kidomborítani, mennyire fontos szerepet tölthetnek be a hozzá hasonló patkányok a vadállatok illegális kereskedelme elleni küzdelemben.

Az állatkertben be is mutatták, hogy Runa pillanatok alatt képes kiszagolni egy dobozban a föld alá rejtett kamillateát. Izzy Szot, az APOPO viselkedéstani kutatója kiemelte, hogy a szűk helyekre is könnyedén beférő patkányok sokkal olcsóbb alternatívát jelenthetnek a drogok és robbanószerek kiszimatolására kiképzett kutyákkal szemben, és akár a csempészett elefántcsontot és orrszarvútülköt is képesek lehetnek egy nap kiszimatolni.

A patkányellenes polgármester

A trenírozott hörcsögpatkányoknak azonban még hosszú utat kell megtenniük, és komoly akadályokat kell leküzdeniük a patkányimázs sikeres megváltoztatásához. New York polgármestere a múlt héten éppen kifejezetten harcias patkányellenes megbízottat nevezett ki, akinek a feladata az lesz, hogy megoldja a nagyvárosban ólálkodó, több millió rágcsáló jelentette gondokat.

A polgármester felhívásában a megbízatásra olyan embert keresett, aki kellőképpen „vérszomjas” és elkötelezett a patkányok „teljes körű kiirtása mellett”. A pályázatot elnyerő patkányellenes aktivista, aki korábban általános iskolai tanítónő volt, első sajtótájékoztatóján elmondta, szívből gyűlöli a rágcsálókat, és tudományos eszközökkel igyekszik majd megtisztítani tőlük a várost.

Fabien Levy, a New York-i városvezetés szóvivője elmondta, hogy a „koszos és beteg” patkányok közegészségügyi kockázatot jelentenek a városban. Amellett, hogy törekednek majd a humánus módszerek használatára, az elsődleges szempont mégis az lesz, hogy a városban élő embereket és ne a rágcsálókat védelmezzék – szögezte le.

Az MTI beszámolója szerint Izzy Szot elmondta, nem tartja meglepőnek, hogy a patkányokat első számú közellenségnek kiáltják ki, de ő azon dolgozik, hogy megismertesse az emberekkel a teljes képet. Reményei szerint a San Diegóban is bevetett patkánynagykövetek segíthetnek abban, hogy többen megértsék és támogassák a patkánykutatást.