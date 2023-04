Krisztus keresztjének egyik darabját küldi Ferenc pápa III. Károly koronázására

Az ereklyét beépítik abba a keresztbe, amely a koronázási menet élén halad majd május 6-án. A keresztet szerda délelőtt szenteli fel Andrew John walesi érsek az országrész északi részén fekvő Llandudnóban, majd a walesi keresztet Londonba szállítják.

A III. Károlynak küldött darabok Krisztus keresztjéből nagyjából 5-10 milliméter méretűek, és maguk is keresztet formálnak. Kereszt alakú, ezüst ereklyetartóban, kvarckristály mögött helyezték el őket.

A koronázásnál használt walesi keresztet a szertartás után visszaviszik Walesbe, ahol a helyi anglikán és katolikus közösség fogja használni.

Vészesen közeleg III. Károly koronázási ünnepsége, mely nem lesz híján az extravagáns és borsos árú ételeknek-italoknak. A jeles alkalomra egy 25 ezer dollár értékű egyedi skót whisky is készül. A Royal Salute márkájú skót whiskyt először 1953-ban készítették el, ajándékként II. Erzsébet királynő koronázására. A 21 évig érlelt whiskykeverékből most III. Károly koronázására is készül egy változat.

A koronázást megelőzően sokáig találgatták, hogy a királyi család tagjai között feszülő ellentétek miatt vajon Harry herceg és neje, Meghan Markle a meghívottak között lesz-e III. Károly májusi 6-án esedékes megkoronázásán.

Az elmúlt hetekben már kiderült, hogy ugyan a királyi sarj igencsak kihúzta a gyufát önéletrajzi könyvével, illetve a tavaly megjelent netflixes sorozattal, mégis meghívót kaptak az eseményre. A Buckingham-palota azonban később közölte, hogy Harry herceg ott lesz a koronázási ünnepségen, viszont Meghan Markle nem tart vele.