Reagált a minisztérium a rejtélyes orosz antennák ügyére

Amint arról már korábban írtunk, a VSquare oknyomozó portálnak feltűnt, hogy Európa-szerte rejtélyes antennák és konténerek jelentek meg az orosz nagykövetségek tetején. Szakértők szerint az orosz nagykövetség ezeket a készülékeket kifinomult lehallgatásra használhatja. A lap szakértőkkel vizsgálta meg az orosz nagykövetségek, illetve az egyéb, orosz állam által használt épületek tetejéről készült képeket.

Mindent lehallgathatnak

A nekik megszólaló szakértők – közöttük jelenlegi és korábbi kémelhárítók, illetve például a szlovák honvédelmi miniszter, Jaroslav Nad – is arról számoltak be, hogy az antennák jeladós hírszerzésre (SIGINT) alkalmasak, amivel az oroszok gyakorlatilag mindent lehallgathatnak: a rádióhullámok aktivitását, a mobiltelefonok adatait, sőt adott esetben akár a mobilhívásokat is.

A lap több orosz nagykövetségen is talált ilyen antennákat Európa-szerte: köztük Brüsszelben, Madridban, Pozsonyban, Stockholmban, Varsóban, de állítólag még Budapesten is.

Adatgyűjtésre is alkalmas

A szakértők szerint az antennákat és a melléjük járó berendezéseket szinte kizárólag az orosz titkosszolgálat, az FSZB emberei kezelhetik, akik a használatuk mellett a kinyert adatok elemzéséhez, illetve a telepítéshez és az esetleges karbantartáshoz szükséges ismeretekkel is rendelkezhetnek. A lapnak nyilatkozó nyugalmazott kémelhárító szerint az antennákkal az oroszok nemcsak a saját hálózatukat védik és az orosz nagykövetségeket figyelő hírszerzőket figyelhetik meg, hanem akár adatot is gyűjthetnek. Az antennák hatótávja mintegy 30 kilométer, így ha utóbbira használják, akkor

Budapesten például az egész várost le tudnák hallgatni.

Az oknyomozó portál szerint védekezni ellene túlzottan nem lehet: a legtöbb ügynök ugyanis diplomáciai álcával érkezik az adott városba, így diplomáciai mentességet élvez. Emellett a nagykövetség területe orosz földnek számít, így az adott országnak nincs joghatósága felette – a kémelhárítás mellett így maximum a diplomaták kitoloncolásával lehet csökkenteni, illetve nehezíteni a megfigyelést.

Reagált a magyar kormány

Szerda délután a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményt küldött szerkesztőségünk részére, amelyet alább változtatás nélkül közlünk:

„A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az ilyen és ehhez kapcsolódó eszközök kérdéskörét. Fontos megjegyezni, hogy a sajtóban írtak téves következtetéseken alapulnak. A nemzetbiztonsági szervek technológiai elhárító tevékenységük során nem tapasztaltak telefonos kommunikációs lehallgatásra utaló jeleket, amennyiben ilyenre sor kerülne, annak feltárására és megakadályozására minden képességgel rendelkeznek.”

