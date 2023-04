Rejtélyes heg jelent meg Putyin nyakán, beindultak a találgatások

Az elmúlt hónapokban vadabbnál vadabb elméletek láttak napvilágot az orosz elnök egészségi állapotáról, tavaly nyáron például olyan pletykák keltek szárnyra, miszerint a vezető rákos, vagy Parkinson-kórral küzd, és képtelen lenne órákon keresztül válaszolgatni a kapott kérdésekre.

Sok fórumon most megint előjött ez a téma. Ennek oka, hogy Putyint vasárnap lefényképezték Moszkvában, a Megváltó Krisztus-székesegyházban tartott ortodox húsvéti istentiszteleten.

A dialog.ua ukrán hírportál arról számolt be, hogy a TASZSZ orosz állami hírügynökség által készített fotón „egy furcsa jel” látható a nyakán, amely leginkább egy „kiterjedt hegre hasonlít”. A fotóra Gyenisz Kazanszkij ukrán újságíró hívta fel a figyelmet.

I looked closely at the Easter Mass. The real Putin has a big scar on his neck. pic.twitter.com/jryohZhIBy