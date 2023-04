„Ezek szörnyetegek!” – ledöbbentek az amerikai törvényhozók az ukrán jelentés után

A konfliktus kezdete óta több mint 75 ezer háborús bűncselekményt regisztráltak –közölte Andrij Kosztyin ukrán főügyész az amerikai törvényhozókkal.

A képviselőház külügyi bizottságának mai ülésén Kosztin azt mondta, hogy az orosz erők nemi erőszakot, kínzást és emberrablást alkalmaztak, hogy „félelmet és rettegést keltsenek” a civilek körében.

Beszámolt a déli Herszon városában tett felfedezésekről, amelyet a háború elején Moszkva csapatai elfoglaltak, de novemberben visszakerült Kijev ellenőrzése alá. Mint mondta, mintegy 20 kínzókamrát találtak ott, és több mint ezer ember számolt be a szörnyű bántalmazásokról, többek között áramütésekről, vízzel való kínzásról és halálos fenyegetésekről.

Herszonban, akárcsak más városokban, a szexuális erőszakot is politikai és katonai taktikaként alkalmazták az orosz erők. Ezt azért tették, hogy megalázzák és megtörjék a civil lakosság ellenállását. Több mint 60 nemi erőszakos esetet dokumentáltunk a régióban

– mondta. Szerinte egy másik „szisztematikus és széles körben elterjedt bűncselekmény”, amelyet az ukrán tisztviselők felfedeztek, az „erőszakos eltűnések”.

„Jelenleg csak Herszonban több mint 600 olyan embert tartanak nyilván, akiknek a holléte ismeretlen” – közölte a főügyész, aki elmonda, hogy még most is nagyon sok embert, köztük gyerekeket is erőszakkal telepítenek át Oroszországba.

A bizottság elnöke, Michael McCaul szerint az orosz csapatok által tanúsított brutalitás megvilágítása megmutatja a törvényhozóknak és a választóknak, hogy miért van igaza az Egyesült Államoknak Ukrajna támogatásában.

Ez éppen most történik. Ezek szörnyetegek, és bíróság elé kell állítani őket

– mondta McCaul.