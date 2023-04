Macskaölő versenyt hirdettek gyerekeknek egy új-zélandi iskolában

A fiataloknak azt mondták, hogy a háziállatokat ne bántsák, de egyébként arra bátorították őket, hogy a 250 új-zélandi dolláros (53 ezer forintos) díjért minél több elvadult kóbor házi macskát öljenek meg. Az eseményt az állatvédő csoportok azonnal elítélték − írta meg a BBC.

Kedden az új-zélandi Állatkínzás Elleni Társaság (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) azt mondta, hogy megkönnyebbült, hogy a „gyerekeknek szóló kategóriát, amelyben elvadult kóbor macskákat lőttek volna le”, nem rendezik meg.

Egy képviselőjük azzal érvelt, hogy a gyerekek nem lennének képesek különbséget tenni „egy elvadult, kóbor vagy ijedt házi macska” között - írja az AFP hírügynökség. Attól is tartottak, hogy a házi macskák is „kereszttűzbe kerülhetnek” − mondta a vadászat egyik korábbi támogatója a Stuff helyi médiumnak.

Az eseményt egy júniusi adománygyűjtő vadászat részeként hirdették meg a Déli-szigeten található Canterbury egyik helyi iskolája számára. A versenyen minden évben általában több százan − köztük gyerekek − versenyeznek vaddisznók, szarvasok és nyulak elejtéséért. Az észak-canterburyi vadászverseny szervezői kedden jelentették be a macskás rendezvény lemondását, mondván, hogy „aljas és fenyegető e-maileket” kaptak.

Csalódottak vagyunk, és elnézést kérünk azoktól, akik izgatottan vettek volna részt valamiben, ami az őshonos madaraink és más veszélyeztetett fajok védelméről szól

− írta a csoport a Facebookon.

A bejegyzéshez több mint 100 komment érkezett a felhasználóktól, akik közül sokan megvédték az eseményt.

Bárcsak tudnák az emberek, hogy az elvadult kóbor macskák milyen károkat okoznak a környéken!

− írta egy helybéli.

„A mezőgazdaságunkra is hatással vannak. A kóbor macskák betegségeket hordoznak. Addig fogjuk lőni őket, amíg csak látjuk őket” − zárta a nő.

Az elvadult macskapopuláció megfékezésére irányuló intézkedések heves viták tárgyát képezik Új-Zélandon, ahol az állatok komoly veszélyt jelentenek az őshonos fajokra és az ország biodiverzitására.

Új-Zéland legnagyobb természetvédelmi csoportja, a Royal Forest and Bird Protection Society becslése szerint az elvadult macskák évente akár 1,1 millió őshonos madár, valamint több tízmillió nem őshonos madár pusztulásáért is felelősek lehetnek.

(Borítókép: Onur Dogman / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)