Rendesen betáraztak abortuszgyógyszerekből az amerikaiak

Oregon kormányzója, Tina Kotek arra utasította az államot helyi idő szerint csütörtökön, hogy szerezzen be több évre elegendő készletet a leggyakrabban használt abortusztablettából, mivel attól félnek, egy bírósági döntés szigoríthatja a gyógyszerhez való hozzáférést – írja az MTI.

A demokrata párti kormányzó elmondta: az oregoni páciensek így a bírósági döntéstől függetlenül még évekig hozzáférhetnek a tablettához.

Biztosítani fogom, hogy a páciensek hozzájuthassanak a szükséges gyógyszerekhez, a szolgáltatók pedig el tudják látni őket a tablettával felesleges, politikailag motivált beavatkozás és megfélemlítés nélkül

– hangsúlyozta nyilatkozatában.

A kormányzói iroda szerint az állam és az Oregoni Egészségügyi és Tudományegyetem 22 500 adagot szerez be a tablettából. Az oregoni intézkedést megelőzően Washington, Kalifornia, New York és Massachusetts államok vásároltak nagy készleteket a leggyakrabban használt abortusztablettából az elmúlt hetekben, és hasonló bejelentést tett Maryland kormányzója is. New Jersey kormányzója közölte, fontolóra veszi ugyanezt.

Ritka szövődmények

A kérdéses abortusztablettát több mint húsz éve engedélyezte az amerikai gyógyszerhatóság (FDA), több mint ötmillió terhességmegszakítást végeztek vele az igazságügyi minisztérium szerint. A kutatások alapján a gyógyszeres abortusz biztonságos és hatékony, a szövődmények ritkák.

A mifepriszton ügyében tavaly indított pert egy konzervatív keresztény jogi csoport (Alliance Defending Freedom) a gyógyszer ellenzőinek képviseletében, akik szerint a tabletta engedélyezése hibás volt.

Az amerikai legfelsőbb bíróság jelenleg megfontolja, engedélyezi-e, hogy korlátozások lépjenek életbe a gyógyszerrel kapcsolatban a pereskedés idején.

A konzervatív csoport azt követően indította a pert, hogy a Legfelsőbb Bíróság júniusban megsemmisítette az úgynevezett Roe kontra Wade ügyben 1973-ban hozott döntését, amely azóta biztosította a terhességmegszakítás általános jogát az Egyesült Államokban.