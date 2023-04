Nem tartottak túl sokáig a mézeshetek az új pártelnököt választó Skót Nemzeti Pártnál (SNP). Miután Humza Yousaf megörökölte a párt és Skócia eddigi legmeghatározóbb politikusától, a februárban váratlanul lemondó Nicola Sturgeontól a párt vezetését, azt várhatták a párton belül, hogy az újdonsült vezérükkel és első miniszterükkel lendületet szerezhetnek, ám a viharfelhők azóta sem tűntek el a rendkívül szókimondó és viharos pártelnökválasztás után. Sőt még nőttek is:

először nem fogadta el Yousaf miniszteri felkérését korábbi kihívója, a pártelnökválasztáson alulmaradó Kate Forbes;

azután pedig napvilágot látott, hogy Sturgeon férje, az SNP korábbi pártigazgatója, Peter Murrell ellen eljárást indított a rendőrség – még őrizetbe is vették emiatt.

Azóta pedig újabb csontvázak hullanak ki az SNP nyilvánosságtól eddig rendkívül jól őrzött szekrényéből: a héten újabb, a pártban fontos pozíciót betöltő politikust, Colin Beattie-t vette őrizetbe a rendőrség – a skót függetlenségért küzdő párt pénztárnoka le is mondott pozíciójáról.

Hiába engedték szabadon vádemelés nélkül Murrellt és Beattie-t is – bár mint a rendőrség a közleményében fogalmazott, a nyomozás jelenlegi állása miatt nem emeltek még vádat –, a Skócia domináns pártja körüli botrány nem csillapodik, sőt:

A BRIT LAPOK MÁR ARRÓL ÍRNAK, A KÖVETKEZŐ SZEMÉLY, AKIT ŐRIZETBE VEHETNEK, A PÁRT EGYKORI ARCA ÉS ÖKLE, NICOLA STURGEON LEHET.

Ez pedig nagyon nehéz helyzetbe hozza az SNP irányítását egy rendkívül botrányos és a pártot gyengítő pártelnökválasztás után megöröklő Yousafot.

Több éve nyomoz a rendőrség a párt ellen

Yousaf eleve nehéz helyzetben vette át a párt, majd később Skócia irányítását: a pártelnökválasztáson nyilvánvalóvá vált, hogy az addig rendkívül egységes, a vitákat a színfalak mögött lerendező progresszív-baloldali párt közel sem annyira egységes és nem feltétlenül progresszív, mivel a pártnak van egy olyan konzervatív szárnya, amely Sturgeonnal és az ő progresszív örökségének folytonosságát jelentő Yousaffal csak a függetlenség kérdésében ért egyet.

Ráadásul a konzervatív szárny jelöltje, Kate Forbes nem is fogadta el Yousaf békejobbját, amikor elutasította, hogy Sturgeon után egy Yousaf-kormányban is miniszteri posztot töltsön be, így Yousafot a nehéz kezdés után még nehezebb helyzetbe hozták az SNP körüli váratlan őrizetbe vételek. A rendőrség már több éve, pontosabban 2021 óta vizsgálódik a párt után. A Branchform-operációnak nevezett nyomozás során

azt vizsgálják, hogy a legnagyobb skót függetlenségpárti pártban követhettek-e el pénzügyi csalást.

A nyilvánosságra hozott információk szerint a rendőrség annak akar utánajárni, hogy mi történt azzal a 666 953 fonttal – jelenlegi árfolyamon nagyjából 286,61 millió forint –, amit a párt 2017 óta gyűjtött össze egy második függetlenségi népszavazásra a támogatóitól.

A nyomozók azt feltételezik, hogy ennek a pénznek egy részét a párt működésére költötték, ami hűtlen kezelésnek számítana – a rendőrség ezért tartott házkutatást az SNP korábbi pártigazgatója, Peter Murrell és felesége, Nicola Sturgeon közös házában, illetve vette őrizetbe és hallgatta ki a párt pénzügyeiért korábban felelős Colin Beattie-t is.

Emellett a rendőrség lefoglalt egy százezer font értékű, a párt tulajdonában álló lakókocsit is, ami Murrell egy idős rokonánál parkolt – a lakókocsi létéről a friss pártelnök, Humza Yousaf is csak a sajtóból értesült.

Az ügyet a brit sajtó is kiemelten kezeli: a Sunday Mail nemrég közölt egy 2021 márciusában készült belső videót, amiben Nicola Sturgeon a párt vezetését ellátó bizottságnak arról beszél, pénzügyileg még sosem állt ilyen jól az SNP, így nem kell semmin sem aggódni. A bizottság online ülését az után hívták össze, hogy a transzparencia hiánya miatt a pártból három auditor is kilépett, aki az SNP mellett Sturgeon pénzügyeit is vizsgálta. Később a párttal szerződésben álló könyvelő cég is felmondta a szerződését az SNP-vel – Yousaf erről is az után értesült, hogy Sturgeontól átvette a párt vezetését.

Közben a sajtó már azt találgatja, magát Sturgeont mikor vehetik őrizetbe és hallgathatják ki a rendőrök.

Egyes feltételezések szerint pedig valójában ez az ügy állhat Sturgeon váratlan lemondása hátterében.

Yousaf hiába elszenvedője a botránynak, többen kritizálják

A botrány kapcsán nem meglepő, hogy az SNP-vel rivalizáló és annak fő célkitűzését, a skót függetlenséget ellenző unionista pártok a sajtóban kezdték el támadni a pártot. Az Egyesült Királyságban kormányzó Konzervatív Párt skót szárnyának helyettes vezetője, Meghan Gallagher azt nyilatkozta, a skótok a párt „teljes összeomlásának” lehetnek szemtanúi, emellett azzal is megvádolta Yousafot, hogy gyenge vezető, amiért a két őrizetbe vett – majd vádemelés nélkül szabadon engedett – politikus, Murrell és Beattie párttagságát nem függesztette fel.

A Munkáspárt skót szárnyának vezetője, az egyébként Yousaffal korábban egy középiskolába járó Anas Sarwar úgy fogalmazott: az SNP gennyes sebei kinyíltak, az eltussolást és a titkolózást alkalmatlansággal és délibábokkal váltják fel – jelentette ki egy gyűlésen a Yousaffal hasonlóan pakisztáni felmenőkkel rendelkező pártelnök, majd hozzátette:

szerinte Sturgeon váratlan lemondása, az azt követő viharos pártelnökválasztás, majd a mostani botrányok miatt az SNP gyorsan elvesztette a kormányzáshoz való felhatalmazását.

Ugyanakkor Yousaf számára a legkényelmetlenebb kritika a párton belülről érkezett: a pártelnökválasztáson vele szemben alulmaradó Kate Forbes a skót torykhoz hasonlóan azt mondta, gyors cselekvés nélkül a választók elpártolhatnak a párttól, ezért az emberek egy határozott vezetést akarnak látni – ugyan nem mondta ki, de ezzel azt implikálta, hogy Yousaf nem egy ilyen pártelnök.

Egyre távolabb a függetlenség

Amíg Yousaf maga is csak fut az események után, és nem képes egy koherens, támadó narratívát felépíteni, addig az SNP-nek érezhetően sokat árt a botrány, annak ellenére, hogy az ügy még a tekintetben gyerekcipőben jár, hogy még csak a rendőrség nyomoz, és nem pedig az ügyészség fontolgatja a vádemelést.

A párt az elmúlt időszak botrányai – beleértve a Sturgeon lemondásában szerepet játszó gendertörvényt vagy a második függetlenségi népszavazás körüli bizonytalanságok – következtében láthatóan meggyengült.

Míg a 2021. május 6-án tartott skót parlamenti választásokon az SNP a szavazatok 47,7 százalékát szerezte meg, addigra 2023 februárjában, Sturgeon lemondása előtt már csak 43 százalékpontra mérték a közvélemény-kutatások, a legutóbbi számok szerint a párt már csak 39 százalékponton áll.

Ezzel egy időben a Nagy-Britanniában erősödő Munkáspárt egyre népszerűbb a skót szavazók körében is: a választásokon 21,6 százalékpontot szerző, Anas Sarwar vezette skót szárnyat jelenleg 32 százalékpontra mérik. Ugyan az előny még így is jelentősnek mondható, 7 százalékpont,

ugyanakkor a trendek nem a Skóciát már több mint egy évtizede domináló SNP-nek kedveznek.

A párt körüli botrányok és az ennek következtében történő pártgyengülés a skót függetlenségi törekvésekre is kihat: míg a 2021-es választás után előfordult, hogy a függetlenségpártiak aránya meghaladta az 50 százalékot, az év eleje óta leginkább az Egyesült Királyságban maradni vágyók adják az abszolút többséget.

🚨NEW Holyrood constituency VI for @TheScotsman



First Scottish VI since Yousaf elected SNP leader



🎗️SNP 39% (-4)

🌹LAB 32% (+2)

🌳CON 19% (+2)

🔶LD 7% (-1)

⬜️Other 3% (+1)



1,009 Scottish adults, 28-31 March



(change from 15-17 Feb) pic.twitter.com/LKkSkGUuaw — Savanta UK (@Savanta_UK) March 31, 2023

Ennek, illetve az egész SNP-botránynak pedig leginkább a Munkáspárt vezetője, Keir Starmer örülhet: a Munkáspárt vezetésével úgy vált a legtámogatottabb párttá Nagy-Britanniában, hogy igazából még a választói sem nagyon tudják, hogy Starmer mit is képvisel.

Bár a párt szárnyalása Starmer pártvezetése helyett inkább külső okoknak köszönhető: az Egyesült Királyságot 2010 óta folyamatosan kormányzó Konzervatív Párt a folyamatos botrányai miatt összeomlott, míg Skóciában – ami az SNP felemelkedése előtt munkáspárti fellegvárnak számított – az SNP került egy negatív spirálba, amiről még a párt bennfentesei sem tudják, hol érhet majd véget.

(Borítókép: Nicola Sturgeon. Fotó: Jane Barlow - Pool / Getty Images)