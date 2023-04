Euractiv: jön a szankció az orosz atomenergiára, de Paks ebből kimarad

Április 21-én, pénteken találkoztak az Európai Bizottság tisztviselői és a 27 uniós tagállam brüsszeli nagykövetei, hogy a következő Oroszország ellen kivetett szankciókról tárgyaljanak. A tárgyalás előtt Varsó bemutatott egy olyan nem hivatalos dokumentumot, amivel felmérnék, hajlandóak-e a tagállamok szankcionálni az orosz atomipart, aminek lehetséges módját is prezentálták a lengyelek.

Miután Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, az Európai Unió több szankciót is kivetett az agresszor Oroszországra – a legutóbbit épp a háború évfordulóján fogadták el a tagállamok.

Azonban már azóta zajlik a tizenegyedik szankció előkészítése: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még korábban bejelentette, hogy a következő szankció leginkább az előző tíz után maradt kiskapukat szeretné bezárni, de Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint sem lehet már túl sok mindent szankcionálni – amit lehetett, arra az elmúlt egy évben már sor került.

Ugyanakkor egy, az orosz gazdaság számára is fontos szektor még kimaradt, ez pedig a nukleáris ipar.

Ennek oka, hogy több ország is ellenezte a szektor szankcionálását, mivel függenek az orosz technológiától vagy nyersanyagtól – köztük Magyarország is, mivel a magyar kormány már lassan egy évtizede tervezi a paksi atomerőmű bővítését, de emellett a működéshez szükséges nyersanyag egy része is Oroszországból érkezik hazánkba.

Azonban egyre több állam követeli, hogy vessenek ki szankciót az orosz atomiparra: az ügy leghangosabb képviselői leginkább a balti országok, mint Litvánia, Lettország, illetve Lengyelország, de legutóbb az atomenergiát teljesen kivezető német kormány is ezért lobbizott Ursula von der Leyen EB-elnöknél.

Célkeresztben a Roszatom

Az Euractiv által megszerzett úgynevezett non-paper, amelyet Lengyelország mellett balti államok jegyeznek, elsősorban az orosz állami céget, a Roszatomot szankcionálná.

A Lengyelország vezette koalíció már tavaly is lobbizott azért, hogy az orosz atomipar is kerüljön fel a szankciós listára, ugyanakkor eddig mindhiába. A lap birtokába jutott javaslat szerint először a Roszatom felsővezetésére vetnének ki szankciókat, amit aztán az orosz állami cég tevékenysége követne: példaként említik, hogy betilthatnák a nukleáris üzemanyag EU-ba történő importját, leállíthatnák a Roszatom EU-n belüli új befektetéseit, illetve korlátozhatnák az Oroszországba irányuló exportot.

A lap szerint az Európai Unión nő a nyomás, hiszen két nyugati ország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is már régóta vizsgálja, hogyan lehetne szankcionálni az orosz atomszektort.

Sőt, az Egyesült Államok a Roszatom vezetőségét már szankcionálták azzal egy időben, amikor a Budapestet épp elhagyni tervező Nemzetközi Beruházási Bank vezetői, köztük a magyar alelnöke is felkerült a háborúval összefüggésben szankcionált személyek listájára.

Továbbra is megosztottak a tagállamok

A lap megjegyzi, hogy hiába állt be a lengyel javaslat mögé immáron Németország is, több állam is megvétózhatja a javaslatot: öt tagállamban összesen 15 orosz atomreaktor működik, amelyek az orosz nukleáris fűtőanyagot nem tudják másra cserélni.

A Cseh Köztársaságban 6, Szlovákiában 5, Finnországban és Bulgáriában pedig 2-2 atomreaktor működik. Szlovákia már korábban bejelentette, az év végéig nem szorul az orosz nyersanyagból behozatalra, ugyanakkor ha betiltanák az importot, az hosszú távon problémákat okozhatna – a lap által megszerzett javaslat szerint Oroszország az EU-ban található atomreaktorok működéséhez szükséges anyagok 20 százalékát biztosítja.

Rajtuk kívül pedig a magyar kormány is ellenzi az orosz atomszektor szankcióját.

A paksi atomerőmű bővítéséről még 2014-ben állapodott meg Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, azonban a beruházás eddig sokat húzódott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég Moszkvába látogatott, hogy Paks II-ről tárgyaljon többek között a Roszatom vezérigazgatójával és az energiaügyekért felelős orosz miniszterelnök-helyettessel.

Szijjártó akkor úgy nyilatkozott, hogy eddig a magyar kormánynak sikerült elérnie, hogy a nukleáris ipar és az atomenergia nem esett szankciós intézkedések alá, de úgy látja,

jól láthatóan sok esetben politikai eszközökkel és jogtalan döntésekkel próbálják gátolni Európa-szerte Magyarország és Oroszország sikeres nukleáris együttműködését

– állította a tárcavezető.

Azonban az Euractiv úgy tudja, hogy a lengyel javaslat a magyar kormány ilyen aggályaira is tekintettel lenne:

Magyarországot és a paksi bővítést felmentenék az orosz atomenergiára kivetett szankciók alól

– csakúgy, mint a például a vezetéken érkező olaj- és gázimport esetében is történt korábban.

Ugyanakkor a lapnak arról még nincs információja, hogy a működéshez szükséges, szintén Oroszországtól importált nyersanyagok is kivételt képeznének-e – mint fentebb megjegyeztük, ezeknek nem igazán áll rendelkezésre alternatívája.

A nyersanyag kicsi, az infrastruktúra nagyobb hatást gyakorolna

A lapnak nyilatkozó név nélküli energetikai szakértők szerint az orosz gazdaság kis részét adja a nukleáris nyersanyagok exportja, így az pénzügyileg nem igazán roppantaná meg Moszkvát.

Ugyanakkor, ha az orosz atominfrastuktúrát szankcionálnák, annak már jelentős hatása lenne a Kreml hadigépezetére.

Mint fogalmaz, ha megtiltanák, hogy Oroszország reaktorokat építsen az Európai Unió területén, az pénzügyileg súlyosan érintené már az Ukrajnát megtámadó országot – ugyanakkor például a non-paper ezzel kapcsolatosan felmentené Magyarországot.

Hogy végül az orosz nukleáris ipart mikor – ha egyáltalán – szankcionálnák az EU-ban, jelenleg nem tudni, ugyanakkor a lap azt állítja, annak ellenére, hogy a tagállamok továbbra is megosztottak a kérdésben, már nem teljesen ellenzik a szankciót.

Azonban mint arra a lapnak név nélkül nyilatkozó diplomata rámutatott: az EU legfontosabb feladata, hogy az eddig kivetett tíz szankcióban lévő legapróbb kiskapukat bezárják, és EU-n kívüli országokat is rávegyenek, hogy csatlakozzanak az Oroszország ellen kivetett szankciókhoz.

Miközben Moszkvában csak most kezdik érezni [a szankciók] hatását, meg kell szüntetni a legapróbb kiskapukat, és gondoskodnunk kell arról, hogy minél több harmadik ország csatlakozzon az általunk hozott intézkedésekhez

– zárta gondolatát.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2015-ben. Fotó: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images)