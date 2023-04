Beindult a forródrót Berlin és Moszkva között

Ukrajna újabb területeket foglalhat vissza a nagy, tavaszi ellentámadásban – mondta Jens Stoltenberg.

AZ Ukrajinszka Pravda szerint a NATO főtitkára a németországi Ramsteinben beszélt, az Ukrajnát támogató országok katonai találkozóján. Úgy fogalmazott: biztos abban, hogy az ukránok újabb területeket tudnak majd felszabadítani, és hogy a mostani találkozón is arról beszéltek, hogy mivel tudják Ukrajnát segíteni ebben.

Felidézte azt is, hogy Németország és az Egyesült Államok jó néhány Patrior légvédelmi rendszert adott át nekik, amelyek már hadrendbe is álltak. Végül azt mondta: a NATO most arra koncentrál, hogy biztosítsa Ukrajna győzelmét a háborúban, utána pedig az lesz a feladatuk, hogy Ukrajnának elegendő elrettentő erőt biztosítsanak ahhoz, hogy megakadályozzanak egy újabb támadást.