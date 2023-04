Kegyetlen okból kényszerülnek beállni a Wagnerbe az orosz fegyencek

Minderről a The New York Times számolt be, amely azt is közölte, hogy nem kevés embert érinthet mindez,

ugyanis a becslések szerint az orosz elítéltek körülbelül 10 százaléka HIV-pozitív.

A lap szerint sok orosz elítélt arról vallott, hogy a börtönben nem kapták meg a kezeléshez szükséges HIV-gyógyszereket. Amikor viszont elindult a Wagner toborzókampánya, akkor azt mondták nekik, hogy megkapják a készítményeket, ha Ukrajnába mennek harcolni.

A Wagnerbe toborzott fegyveresek körében nagyjából 20 százalék lehet a HIV-fertőzöttek száma, és mindez az ukrán hadifogságba esett személyeknél is tükröződik a The New York Times szerint. A lapnak az egyik hadifogoly azt mondta, hogy sokan azért csatlakoztak a Wagnerhez, mert még a fronton való szolgálat is biztonságosabbnak tűnt ahhoz képest, ha gyógyszer nélkül a börtönben maradnak.

Egyértelmű volt számomra, hogy a gyors és a lassú halál között választhatok

– mondta egy 37 éves, hadifogságba esett elítélt, Timur. Arról is beszámolt, hogy korábban nem volt érdemi katonai tapasztalata, de két hétnyi kiképzés után kapott egy Kalasnyikovot a kezébe, és beküldték a darálóba (miközben arra is figyelmeztették, hogy rögtön agyonlövik, ha megpróbál elmenekülni a csatatérről).

A HIV-fertőzött wagnereseket egy vörös karszalag is megkülönbözteti a többi zsoldostól. Egy másik hadifogságba esett elítélt azt mondta, hogy fogságba esése után a karszalag ellenére is segítséget kapott az ukrán orvosoktól, de azt is megemlítette, hogy a másik oldal medikusai nem voltak felkészülve arra, hogy HIV-fertőzötteket kell ellátniuk, és gyakorlatilag együtt kezelték őket a többi pácienssel, kitéve utóbbiakat a fertőzés veszélyének.

Egy harmadik HIV-pozitív ex-wagneres hadifogoly, a 42 éves Ruszlan szintén arról beszélt, hogy a börtönben sem lettek volna jobbak a túlélési esélyei. Elmondása szerint ő örült annak, hogy a Wagner lehetőséget ajánlott a HIV-fertőzötteknek is, mert ha ez nem történik meg, akkor a betegség végez vele a börtönben.

Ha hosszú ítélet vár rád, akkor ez lehetőség arra, hogy új életet kezdj

– foglalta össze.

(Borítókép: Ukrán katonák Bahmutnál 2023. április 13-án. Fotó: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images)