Harminc centi vastagon lepte be a jég az utcákat Törökországban

Jégeső és heves zivatarok okoztak villámárvizet pénteken a törökországi Adana városában. A hatalmas csapadékmennyiséget a csatornák sem tudták elvezetni, a jégeső miatt egész városrészek borultak fehérbe – írja az Időkép.

Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu! Doluyla karışık şiddetli yağış var. Şehrin bir çok yerinde trafik kilit. Lütfen tüm belediyelerimiz teyakkuza geçsin. Allah afetinden korusun! pic.twitter.com/sqeiOoBTJN — Adanacity (@bizadanaliyik) April 21, 2023

Néhol több mint 30 centiméter vastagon lepte be az utcákat a jég. A villámárvíz a közlekedők dolgát is megnehezítette, és utakat kellet lezárni. A jég eltakarításához munkagépeket vetettek be.

Legutóbb Kanadában okoztak jelentős károkat a jégviharok. A természeti katasztrófa két emberéletet követelt, és jelentős károkat okozott, mindenekelőtt Montréalban.