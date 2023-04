Újabb országok evakuálják állampolgáraikat Szudánból

Amerikai, brit, francia és kínai diplomaták is otthagyják az egy hete kiújult polgárháború miatt az északafrikai Szudánt – jelentette be közleményben a szudáni hadsereg, amit többek között brit közmédia, a BBC is szemlézett.

A légi úton történő evakuálás az ország fővárosából, Kartúmból indul, a fentebb felsorolt nemzetiségű diplomaták katonai repülők segítségével hagyhatják el az országot az elkövetkezendő órákban.

Rajtuk kívül Szaúd-Arábia is bejelentette, hogy diplomatáikat már korábban kimenekítették, de a polgárháborúba sodródott országban rekedt szaúdiakat, illetve „más, barátságos” országok állampolgárainak a kimenekítésében is segítenek majd.

Mint arra a BBC emlékeztet, a kartúmi nemzetközi repülőteret a harcok miatt lezárták, emiatt a legtöbb ország eddig nem tudta elindítani az evakuációját.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a hír előtt pár órával számolt be arról, hogy a magyar külügynek tizennégy magyar, illetve negyvennyolc külföldi állampolgárt azért sikerült a nap folyamán kimenekítenie, mert Szudán partjainál búvárkiránduláson vettek részt, így ők hajóval jutottak el a Szudántól északra fekvő Egyiptomba. A magyar külügyminiszter emellett elárulta, jelenleg nyolc magyar állampolgárról tudnak, akik az északkeleti afrikai országban tartózkodnak.

„Egyelőre a repterek használhatatlanok, tehát az evakuációs kísérleteket nem lehet megindítani” – fogalmazott videóüzenetében a tárcavezető, aki hozzátette, hogy az országban rekedt magyarokkal tartják a kapcsolatot és más országokkal együttműködve azon dolgoznak, hogy mihamarabb kimenekíthessék őket.

Mint korábban beszámoltunk róla, április közepén ismét kiújultak a harcok a 2021-es puccskísérlet óta hatalmon lévő két rivális tábornok és az általuk irányított milíciák között. A krízis során már több mint négyszázan vesztették életüket, több ezren pedig megsebesültek. A harcokban még az EU szudáni nagykövete is megsérült – az egyébként ír nemzetiségű Aidan O'Harát otthonában támadták meg –, a harcokban pedig a Kreml magánhadseregének is tartott Wagner-magánhadsereg is részt vehet.

A szemben álló felek, a szudáni hadsereg, illetve a velük harcoló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) pénteken 72 órás tűzszünetben állapodtak meg a ramadánt lezáró ünnep idejére, ugyanakkor a béke még messze lehet.

(Borítókép: Repülőtér Kartúmban. Fotó: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images)