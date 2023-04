Könyörtelen gyilkosság és amputáció – kiborultak a békafaló franciákra

A kelet-franciaországi Vittel városának egyik vására túl messzire ment – figyelmeztetnek a környezetvédők. Felhívták a figyelmet, hogy a vásáron egyetlen hétvége alatt mintegy 7 tonna békacombot fogyasztanak el. A rendezvényt 49. alkalommal rendezik meg, és most szombaton és vasárnap tart.

Az aggodalmak középpontjában az áll, hogy a több ezer látogató által megkóstolt békák nagy részét keletebbre fekvő helyekről importálják.

Csak erre az eseményre akár 350 ezer békát is kifognak, különösen Indonéziában és Törökországban, ahol a békaállomány már most is riasztóan csökken