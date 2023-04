Furcsa lépést tett a Twitter

A Twitter néhány, több mint egymillió követővel rendelkező fiókja visszakapta a kék pipát anélkül, hogy bármelyikük is fizetett volna a szolgáltatásért. A BBC azt írja, hogy többek között Beyoncé, Harry Kane, Richard Osman, Victoria Beckham, valamint magának a brit portálnak a profilján is feltűnt újra a jelvény.

Az eredetileg hitelesítési eszközként használt kék pipa a hamis fiókokat volt hivatott kiszűrni, ám mikor Elon Musk megvásárolta a platformot, a jelvény fizetőssé vált. Most azt mutatja, hogy az adott fiók előfizetett a Twitter Blue nevű prémiumszolgáltatásra. Az árak területenként eltérőek, de körülbelül 8 dollárba (2700 forint) kerül havonta. Emiatt sokan úgy döntöttek, hogy inkább hagyják elveszni a pipát, és nem hajlandók fizetni érte.

Az 1,1 millió követővel rendelkező James O’Brien műsorvezető egyike azoknak, akik most visszakapták a kék pipát annak elvesztése után. O’Brien azt is közölte, hogy nem fizetett ezért, valamint megjegyezte, hogy néhány, 1 millió követőnél kevesebb követővel rendelkező fióknál is feltűnt a pipa,

és hogy szerinte „Elon Musk saját belátása szerint dönt” arról, hogy ki kaphatja meg a pipát.

Eliot Higgins, a Bellingcat nevű oknyomozó portál alapítója pénteken szintén megerősítette, hogy a kék pipa ingyenesen visszakerült a profiljára. Ugyanakkor a BBC megjegyzi, hogy a cikk írásakor több olyan híresség neve mellett sem tűnt fel a pipa, aki több millió követővel rendelkezik. Például Ryan Reynolds színész még mindig „pipátlan”, pedig 21 millióan követik. Többen úgy vélik, több időt vesz igénybe a jelvény visszahelyezése, így lehetséges, hogy mások is visszakapják.

A Twitter nem közölte, hogy eddig hányan döntöttek az előfizetés mellett, de a Sensor Tower nevű applikációs cég szerint a platformnak 2023 márciusában mintegy 386 ezer előfizetője volt.

A pipa elvesztette értékét

Miután tavaly év végén a Tesla-vezér megvásárolta a Twittert, kirúgta a vezetőség nagy részét, és bejelentette, hogy „visszaadja a szólásszabadságot a platformon”. Azt is bejelentette, hogy a Twitter Blue nevezetű előfizetéshez köti a profilok mellett megjelenő kék pipát. Ezek korábban csak a hitelesített fiókok számára voltak elérhetők, ám Musk uralma alatt már pénzért bárki megvásárolhatja.

Így viszont a kék pipa nagyjából elvesztette a korábbi jelentését, valamint értékét is. Most már nem jelent többet mint egy extra szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban kevesebb reklámot nézzen az előfizető, közzététel után is szerkeszthesse a posztokat, HD-minőségű videókat is megoszthasson, és az algoritmus kiemelten kezelje a tweetjeit.

Viszont kiderült, hekkerek botnetekkel célzott támadást képesek indítani profilok ellen – kihasználva az algoritmust –, hogy rontsák ezeknek a profiloknak az elérését, emiatt Elon Musk egymillió dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki kideríti, hogy ki áll az egyes fiókok elérését célba vevő és leromboló botnetek mögött.

(Borítókép: Fabian Sommer / picture alliance / Getty Images)