Az all inclusive magasiskolája a karibi szigeteken

Az all inclusive üdülőhelyek jelenleg is iszonyú népszerűségnek örvendenek annak ellenére, hogy középszerű büfékben kevert piña coladákkal itatják, és évtizedek óta változatlan, giccses szórakoztató műsorokkal mulattatják vendégeiket.

Bizonyos helyeken azonban a luxusszállodák most szintet ugrottak a korábbi, némileg igénytelennek mondható ellátással kapcsolatban. A turistákat ínyenc à la carte menü, szükség esetén pedig személyes komornyik várja, a feledhetetlen élményekről pedig magas színvonalú külön programok gondoskodnak. A befizetett ár mindezt magában foglalja.

A világjárvány lecsengése után az egekbe szökött az utazások utáni kereslet. Megváltozott a gondolkodásmód, és a vendégek már fáradtak ahhoz, hogy szabadidejükkel kapcsolatos döntést hozzanak.

Csak utazni akarnak, felfedezni, élvezni, és mindezért csak egyszer akarnak fizetni

– azonosította az új igényt a Marriott karibi és latin-amerikai régiójának elnöke. A trendek „drámaian megváltoztak” – idézte Brian Kinget a Forbes.

Az elmúlt évtizedekben egy sor all inclusive üdülőhelyet olyanra terveztek, hogy a látogatókat a területükön belül tartsák. A vendégek azonban 2023-ban már „túl akarnak jutni a kapun”, viszont kézműves-szolgáltatásokra és egyedi, mesés élményekre tartanak igényt, ugyanakkor nem akarják azt sem érezni, hogy vakációjuk túlszervezett.

A képlet az „e a négyzeten”, vagyis az entertainment, a szórakozás és az education, az oktatás ötvözete. A Westin Costa Rica-i szállodájában például a vendégek golfozhatnak egy Robert Trent Jones által tervezett pályán, a vadvilágot pedig a nemzeti parkokban vagy lombkoronatúra során tanulmányozhatják. A hotel spanyolnyelv-tanulást, főzési és koktélbemutatókat, koktélozással egybekötött programokat, tajcsi- és jógaórákat szervez. All inclusive, vagyis az ár tartalmazza. Az események egyidejűleg szórakoztatóak és tanulságosak – illusztrálta King az „e a négyzeten” képletét.

A felnőttek játszótere

Tavaly a Marriott, a világ legnagyobb szállodalánca 21 milliárd dollárt vágott zsebre, 50 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A kulcsfontosságú növekedési terület az all inclusive szegmens volt – állította Anthony Capuano, a Marriott vezérigazgatója. „Már készül az első all inclusive Ritz-Carlton” – egészítette ki King, aki szerint a cégben mindenki izgatottan várja a megnyitását. A Ritz-Carlton jacht 2021-ben indult útjára, és annyira sikeresnek bizonyult, hogy a következőt 2024-ben bocsátják vízre.

A W-t az all inclusive térben is elhelyezzük, és egy felnőtteknek szóló játszótér lesz

– ígéri King az első all inclusive W hotelről, amit a tervek szerint 2025-ben nyitnak meg a Dominikai Köztársaságban, 349 szobával és lakosztállyal, tizenegy Westin étteremmel és bárral, három medencével és egy wellnessrészleggel.

Az utazási tanácsadók szerint a gyökeres iparági változást lehetetlen figyelmen kívül hagyni. A francia vendéglátóipari óriás, az Accor azt tervezi, hogy megnégyszerezi az all inclusive Rixos-szálláshelyek számát – közölte a Virtuoso, a világ legnagyobb luxusutazási hálózatának értékesítési igazgatója.

A tavalyi év végén az InterContinental hosszú távú megállapodást kötött a spanyol Iberostarral, és ezzel összhangban csaknem hetven all inclusive szálloda került a lánchoz. A Hilton tucatnyi all inclusive szállodát üzemeltet, a többi között a Karib-térségben.

A világ legnagyobb luxus all inclusive üzemeltetője az Apple Leisure által felvásárolt Hyatt, amelynek több mint 120 üdülőhelye van 11 országban, és rendületlenül bővül tovább. Mexikóban az idén egy intim, csak felnőtteknek szánt luxusbúvóhely nyílik, valamint egy családbarát, vízi kalandparkkal ellátott üdülőhely, sok medencével és 350 lakosztállyal, amelyek mindegyike a Csendes-óceánra néz.

Európa kissé lemaradt

A luxus all inclusive központi térsége egyelőre Mexikó, a Karib-szigetek és általában Latin-Amerika. Európa megpróbál lépést tartani, miközben az ár „mindent tartalmaz” gyakorlata Ázsiában is terjeszkedik.

A Hyatt jelenleg magas színvonalú all inclusive szolgáltatásokat kínál Spanyolországban és Görögországban, és hasonló szolgáltatásokkal bővülnek majd a tervek szerint hoteljei Portugáliában és Bulgáriában.

Ebben az is szerepet játszik, hogy immár a jómódúakat is vonzza a szegmens. Új prioritásuk a kapcsolat, a wellness és a hitelesség. „Az all inclusive üdülőhelyeknek ki kell elégíteniük ezeket az igényeket. Túl kell lépniük az eredeti modellen, amely inkább a lazaságot és az alacsony költségvetést célozta meg” – mondta Cory Hagopian, a Virtuoso értékesítési igazgatója.

Az all inclusive eredeti változatát a Club Med dolgozta ki még az ötvenes években. A cég azonban „teljesen új, felfrissített és modernizált márkát”, a L’Esprit Libre-t harangozta be. A szabad szellem prémiumélményt ígér a vendégeknek – köztük jachtot, művészien kialakított egyszemélyes szállodát vagy dizájnos, több hálószobás lakosztályt.

Az utazók kiéheztek a boldogságra

– indokolta a váltást a Club Med kommunikációs igazgatója.

És a keresletből ítélve megengedhetik maguknak a luxust.

(Borítókép: Giulio Andreini / Education Images / Universal Images Group / Getty Images)