India lett a világ legnépesebb országa

A világszervezet szerint ez a legjelentősebb változás a feljegyzések kezdete óta. Az ENSZ számításai szerint – melyeket számos tényező, köztük a népszámlálási adatok, valamint a halálozási és születési ráták alapján készítettek – India lakossága jelenleg 1 425 775 850 fő, ezzel első alkalommal laknak többen a dél-ázsiai országban, mint Kínában.

Mióta az ENSZ 1950-ben elkezdte a Föld népességének nyilvántartását, ez az első eset, hogy Kína elveszítette az első helyet. A kínai népességcsökkenés előzménye, hogy évtizedeken át szigorú törvényekkel igyekeztek korlátozni a születésszámot, többek között az 1980-as években egyre korlátozták a családonként vállalható gyerekek számát, a további gyerekek vállalását bírsággal sújtották.

A szigorú szabályozás saját sikerének áldozata lett Kína

Kezdetben a törvényekkel hatékonyan tartották kontroll alatt a népesség alakulását Kínában, ám a szigorú szabályozás saját sikerének áldozata lett, és mára az ország a gyorsan elöregedő társadalom okozta súlyos problémákkal küzd.

Az egyik gond, hogy mivel hagyományosan a fiúgyerekeknek örültek a családok, az egykézés a lányok számának rendkívüli csökkenéséhez vezetett: jelenleg mintegy 32 millióval több az országban a férfi, mint a nő – írta az Egy gyerek című, a népességszabályozás hatásairól szóló könyvében Mei Fong Pulitzer-díjas újságíró.

A közelmúltban Kínában bevezetett intézkedések, melyekkel arra akarták ösztönözni a nőket, hogy több gyereket vállaljanak, kevés sikerrel jártak, a népesség majdnem 10 százalékkal fog csökkenni a következő két évtizedben az előrejelzések szerint, és az évszázad vége előtt egymilliárd alá esik az ország lakosságának száma.

Indiában folytatódik a népességnövekedés

India népessége eközben 1950 óta több mint egymilliárddal nőtt. Noha csökkenő ütemben, de a növekedés várhatóan folytatódik, és 2064-re a lakosok száma eléri az 1,7 milliárdot. Jelenleg naponta átlagosan 86 ezer baba születik az országban, Kínában mindössze 49 400.

India lakosságának pontos száma nem ismeretes, mivel a pandémia miatt elmaradt a népszámlálás, és Narendra Modi kormányfő még nem jelentette be, mikor kezdik újra – számolt be az MTI a The Guardian alapján.