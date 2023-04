Az Egyesült Államok és a NATO-szövetségesek jelentős tüzérségi és lőszerellátást biztosítottak Ukrajnának a közelgő csatához. A tisztviselők abban reménykednek, hogy a készletek kitartanak.

A Pentagon által szivárogtatott dokumentumok szerint 12 ukrán harci dandár, egyenként mintegy 4000 katonával, várhatóan április végére áll készenlétben. Az Egyesült Államok és a NATO-szövetségesek kilenc ilyen dandárt képeznek ki és látnak el – áll a dokumentumokban.

Ukrajna nem oszt meg sok részletet hadműveleti tervéről az amerikai tisztviselőkkel, de a művelet valószínűleg az ország déli részén zajlik majd, többek között az azovi-tengeri partvidéken és a Krím félsziget közelében.

Alexander Vershbow, az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete és magas rangú NATO-tisztviselő szerint „minden ezen az ellentámadáson múlik”.

Az emberek bizakodóak, talán túlságosan is optimisták. Azonban ez az offenzíva határozza meg, hogy az ukránok képesek lesznek-e tisztességes eredményt elérni a harctéren a területek visszaszerzésében és ezzel növelni befolyásukat egy lehetséges tárgyalásos rendezésnél

– idézte a volt nagykövetet a The New York Times.

Nehéz lesz két vállra fektetni az oroszokat

Az ukrán tisztviselők célja az orosz védelem áttörése és az orosz hadsereg széles körű összeomlásának előidézése, ám az amerikai tisztviselők szerint kevés az esély arra, hogy az offenzíva jelentős változást hozna a konfliktusban Ukrajna javára.

Az ukrán hadsereg számos kihívással küzd, ami a patthelyzet fenntartását valószínűsíti. A kelet-ukrajnai Bahmut téli harcai kimerítették a lőszerraktáraikat, és jelentős veszteségeket okoztak. Ennek ellenére az amerikai katonai tisztviselők szerint az ukrán hadsereg újra meglepetést szerezhet, most már európai harckocsikkal, amerikai páncélozott személyszállító járművekkel és a NATO által kiképzett és felszerelt új egységekkel.

A brit védelmi miniszter, Ben Wallace optimistának mutatkozik a közeljövővel kapcsolatban, de hangsúlyozza, hogy reálisnak kell lenni, Oroszország nem varázsütésre omlik össze.

Bár Ukrajna szakított a katonai tervekkel kapcsolatos szokásos titkolózás gyakorlatával, és nyíltan beszélt a közelgő csatáról – részben annak érdekében, hogy növelje a morált, és nyomást gyakoroljon a Nyugatra fegyverekért –, amerikai tisztviselők arra számítanak, hogy az ukrán hadsereg megtévesztő és ravasz taktikákkal zökkenti ki az oroszokat az egyensúlyukból.

Nincs garancia az ukrán győzelemre

Ukrajna legnagyobb esélye egy drámai ellentámadásra az amerikai, NATO- és ukrán hírszerzésen múlik. Ha az Egyesült Államok és szövetségesei jelentős gyenge pontokat tudnak azonosítani az orosz védelemben, akkor Ukrajna a harckocsik és a Bradley harcjárművek gyorsaságával és védelmével ki tudja használni ezeket.

a nagy győzelmekre nincs garancia, sőt nem is feltétlenül valószínűek

– írja a The New York Times. Hozzátették, hogy a csatateret az oroszok erősen aláaknázták, és az ukrán előrenyomulás attól függ, hogy a kijevi erők képesek-e hatékonyan bevetni az aknamentesítő eszközöket, amelyek nagy részét a Nyugat biztosította.

Ukrajna úgy építette fel az új harci dandárokat, hogy a tapasztalatlan újoncokat tapasztalt veterán katonák kis magjával párosította. Januártól kezdve az egységek amerikai kiképzőközpontokba mentek Németországba, hogy megtanulják, hogyan használják az új felszerelésüket, és hogyan hajtsák végre az amerikai hadsereg által kombinált fegyveres manővereknek nevezett gyakorlatokat – a hatékony kommunikáció segítségével koordinálják az előrenyomuló csapatokat a támogatóegységekkel, például a harckocsikkal és a tüzérséggel.

Több amerikai tisztségviselő szerint jól sikerült az e taktikákra vonatkozó kiképzés, és a motivált ukrán haderő tanulékonynak bizonyult. Az új taktikák alkalmazása azonban gyakran könnyebb a kiképzésen, mint a harctéren, különösen, ha az oroszok annyira beásták magukat.

Ha az ukránok sikerrel alkalmazzák ezeket az új taktikákat, még ha csak kismértékben is, képesek lehetnek legyőzni a számbeli fölényben lévő orosz erőket – írja a The New York Times.

„Ha sikerül áttörniük, akkor szerintem megváltoztathatják a dinamikát a csatatéren” – mondta Christopher W. Grady admirális, az egyesített vezérkari főnökök alelnöke egy rövid interjúban.

Vészesen fogynak az ukrán készletek

Ukrajna tüzérségi és egyéb lőszerkészleteivel kapcsolatban továbbra is komoly kérdések adódnak. Kijev légvédelmi rakétákból és tüzérségi lövedékekből álló készletei, amelyek létfontosságúak bármilyen nyomás fenntartásához és az orosz légitámadások elleni védekezéshez, vészes gyorsasággal merülhetnek ki, ha erői a jelenlegi ütemben folytatják a lőszerek használatát. Az offenzíva befejezése után kevés esély van arra, hogy a Nyugat belátható időn belül újra összehozza azt a készletet, amelyet Ukrajna közelgő támadására halmozott fel, mert már nincs miből meríteniük, és a hazai termelés sincs azon a szinten.

Az ukrán hadsereg naponta több ezer tüzérségi lövedéket lő ki, miközben megpróbálja tartani Bahmutot, és ez az ütem amerikai és európai tisztviselők szerint tarthatatlan, veszélyeztetheti a közelgő offenzívát.

A bombázás olyan intenzív volt, hogy a Pentagon aggodalmát fejezte ki a kijevi tisztviselőknek, figyelmeztetve őket, hogy Ukrajna kulcsfontosságú pillanatban pazarolja a lőszert.

Míg az ukrán erők drónokkal csapást mérhetnek az orosz frontvonalak mögött, nem kaptak olyan rakétákat, amelyek elég nagy hatótávolságúak lennének ahhoz, hogy eltalálják Oroszország logisztikai csomópontjait.

Az oroszok is kihívásokkal néznek szembe

Az invázió kezdete óta komoly kétségek vetődtek fel az orosz parancsnokok alapvető hozzáértésével, valamint a jól képzett katonák, tüzérségi lövedékek és felszerelés biztosításával kapcsolatban. Az oroszok sok cirkálórakétájukat elhasználták, csak Bahmutban több ezer embert veszítettek, és lőszerraktáraikat sokkal gyorsabban ürítették ki, mint ahogy azt hazai termelésükkel pótolni tudnák.

Oroszország azonban dolgozik azon, hogy ezeket a hiányosságokat pótolja. Az orosz csapatok nemrég kezdték el használni a siklóbombákat – amelyek a gravitációt és alapvető irányítóeszközöket használnak arra, hogy zaj nélkül érjék el célpontjukat.

Egy, a megbeszélésekről tudó, magas rangú európai tisztviselő szerint Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter magánbeszélgetéseken azt mondta más tisztviselőknek, hogy szerinte Oroszország számbeli fölényben van a csatatéren, mivel több repülőgéppel, harckocsival, tüzérségi löveggel és katonával rendelkezik, mint az ukránok. Ezeken a beszélgetéseken Sojgu úgy tűnt, mint aki rendkívül magabiztos abban, hogy Oroszország végül győz.

Amerikai hírszerzési tisztviselők többször figyelmeztettek arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy gondolja, hogy az idő az ő oldalán áll. Tekintettel Oroszország nagyobb felszerelési és humánerő-tartalékaira, a tisztviselők szerint Putyin úgy véli, hogy végül győztesen kerül ki a konfliktusból, miután a Nyugat kedvét veszti, és nem támogatja tovább Ukrajnát.

