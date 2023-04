Meghalt a Grammy-díjas énekes, aki Michael Jacksonnal is dolgozott együtt

96 esztendős korában meghalt Harry Belafonte amerikai énekes, színész és aktivista – jelentette helyi idő szerint kedd reggel a The New York Times című amerikai napilap.

Ken Sunshine, az énekes szóvivője a lapnak megerősítette, hogy Belafontét a New York-i Upper West Side-on lévő otthonában kedden érte a halál, amiről az MTI számolt be.

Harry Belafonte karrierje alatt Grammy-, Emmy- és Tony-díjat is nyert.

A zenész és színész szívelégtelenségben hunyt el, utolsó perceit otthonában, felesége társaságában töltötte. Belafonte pályafutása ideje alatt több mint egymillió lemezt adott el.

Az amerikai híresség számos műfajban kipróbálta magát: a blues, a folk és a gospel is közel állt a szívéhez. Dolgozott együtt Michael Jacksonnal is a We are the World című dalban is.

Az ötvenes években, valamint a hatvanas évek elején Martin Luther King Jr. bizalmasa volt, valamint a dél-afrikai apartheid ellen is végzett aktivizmust. Emellett heves kritikusa volt George W. Bush elnöknek – számolt be az rtl.hu.