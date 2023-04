Joe Biden meghozta a döntést, amire mindenki várt

Joe Biden elnök április 25-én, kedden hivatalosan is bejelentette, hogy újra elindul az elnökválasztáson.

Egy kedden kora reggel közzétett videóban Biden a jövő évi versenyt a republikánus szélsőségek elleni küzdelemként fogalmazta meg, és burkoltan azzal érvelt, hogy több időre van szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben megvalósítsa a nemzet karakterének helyreállítására tett fogadalmát.

Amikor négy évvel ezelőtt elindultam az elnökválasztáson, azt mondtam, hogy Amerika lelkéért folyik a harc. És még mindig így van

– mondta a videóban, amelyet a 2021. január 6-i felkelés és az amerikai legfelsőbb bíróság előtt tüntető abortuszjogi aktivisták képeivel nyitott.

A kérdés, amivel szembenézünk, az, hogy az előttünk álló években több vagy kevesebb szabadságunk lesz-e. Több jogunk lesz, vagy kevesebb. Tudom, hogy mit szeretnék, tudom, hogy mi a válasz, és szerintem önök is tudják. Ez nem az önelégültség ideje. Ezért indulok az újraválasztásért

– fogalmazott a videóban Biden a CNN szerint.



Joe Biden hivatalos nyilatkozata véget vet a szándékaival kapcsolatos minden kételynek, és megkezdi a versenyt, amely 2020-as riválisával, Donald Trump volt elnökkel való visszavágóvá alakulhat. Jelentős törvényhozói múlttal, de alacsony népszerűségi mutatókkal indul a versenyben, amit tanácsadói eddig nem tudtak orvosolni. Ezen túl már most is a történelem legidősebb elnöke, és a korával kapcsolatos kérdésekkel is szembe kell néznie.

Az indulás négy évvel azután történt, hogy Biden hivatalossá tette 2020-as jelöltségét. Az a verseny az ország karakterének helyreállítására és Trump második ciklusának megakadályozására irányuló küldetéssé vált.