Korábban írtunk arról, hogy a Twitter néhány, több mint egymillió követővel rendelkező fiókja visszakapta a kék pipát anélkül, hogy bármelyikük is fizetett volna a szolgáltatásért. Most pedig olyan neves emberek kapták meg a jelvényt, akik már jó ideje nincsenek köztünk. A New York Post listája szerint

többek között Michael Jackson, Anthony Bourdain, Hugo Chavez, Kobe Bryant és Paul Walker is visszakapta a kék pipát Twitter-oldalán.

James O’Brien műsorvezető a jelenségéről úgy nyilatkozott, szerinte

ELON MUSK SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT DÖNT ARRÓL, HOGY KI KAPHATJA MEG A PIPÁT.

Az eredetileg hitelesítési eszközként használt kék pipa a hamis fiókokat volt hivatott kiszűrni, ám mikor Elon Musk megvásárolta a pénzszűkében álló Twittert, a jelvény fizetőssé vált. Most azt mutatja, hogy az adott fiók előfizetett a Twitter Blue nevű prémiumszolgáltatásra. Az árak területenként eltérőek, de körülbelül 8 dollárba (2700 forint) kerül havonta. Emiatt sokan úgy döntöttek, hogy inkább hagyják elveszni a pipát, és nem hajlandók fizetni érte.

A Twitter hirdetésből származó jövedelme jelentős mértékben visszaesett tavaly október óta, így Elon Musk további bevételi forrásokat keres az oldal üzemeltetéséhez.