Nem várt fordulat: pokoli dolog a híres sztárséf éttermében dolgozni

Nusret Gökce egy török étteremtulajdonos és sztárséf, aki hírnevet szerzett azzal, hogy videóit a közösségimédia-felületein megosztva mutatja be különleges húskészítési technikáit és stílusát. Elsősorban arról vált ismertté, hogy karakterisztikus mozdulattal szórja a sót a kész ételekre; a közönség emiatt illeti őt a Salt Bae becenévvel. A sztárséf a közösségi médiában nagy rajongótáborra tett szert, az éttermét pedig világhírességek látogatják.

Most viszont alkalmazottai arról számoltak be, hogy Salt Bae nagyon alacsony bért fizet nekik, illetve nem adta meg a jogos járandóságaikat, és az utóbbi miatt már többen is beperelték. Az egyik per például amiatt indult, hogy Salt Bae elmulasztotta kifizetni a túlóradíjakat, valamint a vakáció és az ünnepnapok miatt őket megillető járandóságot is. Ezenkívül egy másik per is folyamatban van, amelyben az alkalmazottak azt állítják, hogy

a sztárséf egyáltalán nem fizette ki a munkabérüket.

Az Insider cikke megemlíti, hogy Salt Bae korábban is számos kritikát kapott az éttermeiben tapasztalható munkahelyi körülmények miatt, amelyeket közösségimédia-felületein osztottak meg. Ezenkívül egyesek azt is kifogásolták, hogy az étterem árai túl magasak, és ez szintén negatív visszajelzéseket váltott ki.