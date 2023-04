A börtönben végeztek a 22 éves amerikai zenésszel

A kaliforniai büntetés-végrehajtási és rehabilitációs hivatal tisztviselői közölték, hogy az előadó – valódi nevén Jaime Brugada Váldez – kedd este halt meg erőszakos körülmények között. A fiatalember januárban kezdte meg 32 hónapos büntetésének letöltését, miután bűnösnek találták a fegyvertartással kapcsolatos vádakban – írja a The Guardian.

Váldez ügyvédje, Nicholas Rosenberg az LA Timesnak elmondta, hogy a zenészt a zuhanyzóban szúrták le. A nyomozás még folyamatban van, tette hozzá. „Nagyon népszerű srác volt, az emberek szerették őt. Mindenki megdöbbent a hír hallatán” – idézte a lap az ügyvédet.

Váldez szülei Mexikóból vándoroltak be az Egyesült Államokba. Már 16 éves korában elkezdett rapszámokat felvenni és feltölteni, és még tizenévesen leszerződött az Atlantic Recordshoz. Back to the Bag című, áttörést hozó száma 2020-as megjelenése után a rapszcéna slágere lett.

Jeff Weiss újságíró „fiatal regionális hősnek” nevezte a zenészt, aki szerinte „megtestesítette a meg nem énekelt és figyelmen kívül hagyott emberek reményeit és törekvéseit”.