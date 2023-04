„Kivégzőfurgonnal” akart megölni „egytonnányi embert” a Pentagon-iratok kiszivárogtatója

Jack Teixeira, a titkos nemzetbiztonsági dokumentumok online közzétételével vádolt massachusettsi légi nemzeti gárdista többször megpróbálta akadályozni a szövetségi nyomozók munkáját, és „aggasztó” rasszista és erőszakos megjegyzéseket tett, közölték az igazságügyi minisztérium ügyvédei szerdán késő este bírósági beadványukban − írta meg a The New York Times.

A 18 oldalas feljegyzésben, amelyet a massachusettsi szövetségi bíróságon csütörtökre tervezett őrizetbe vételi meghallgatás előtt tettek közzé, a minisztérium ügyvédei azzal érveltek, hogy Teixeirát határozatlan időre őrizetbe kell venni, mert „komoly szökési kockázatot” jelent, és még mindig rendelkezhet olyan információkkal, amelyek óriási értéket képviselhetnek ellenséges államok számára”.

Teixeira az érzékeny információk hatalmas tárházát csapolta meg, olyan mennyiségű iratot vitt ki, amelyek száma „messze meghaladja az eddig nyilvánosságra hozott információkat” − írták.

Az ügyészek élesen megkérdőjelezték Teixeira általános mentális állapotát, nyilvánosságra hozva, hogy 2018-ban felfüggesztették a középiskolából, mert aggasztó megjegyzéseket tett arról, hogyan kell Molotov-koktélokat és más fegyvereket használni, valamint az interneten tömeges lövöldözésekről szóló információk után kutatott.

Rendszeres beszélgetéseket folytatott erőszakról és a gyilkosságról

ugyanazon a közösségimédia-platformon, a Discordon, amelyet titkos információk közzétételére használt − áll a beadványban. A szülei házában lévő ágyát lőfegyverekkel és katonai felszereléssel vette körül.

Teixeira az ügyészek szerint gyakran fogalmazott meg „rasszista fenyegetéseket” is.

Ez a viselkedés − amely annyira feltűnő volt, hogy a helyi rendőrség már akkor jelezte, amikor lőfegyver-azonosító igazolványért folyamodott − minden bizonnyal újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy Teixeira hogyan jutott olyan biztonsági jogosultsághoz, amely hozzáférést biztosított neki az ország legérzékenyebb hírszerzési jelentéseihez.

A múlt héten a The New York Times arról számolt be, hogy Teixeira, aki számítógépes hálózati specialistaként dolgozott, a korábban ismertnél jóval korábban és sokkal több emberrel osztott meg bizalmas információkat. A Times által átvizsgált online bejegyzések szerint 2022 februárjában, az ukrajnai orosz inváziót követő 48 órán belül kezdte ezt meg egy körülbelül 600 tagú chatcsoportban.

Szerdán az ügyészek megerősítették ezt a jelentést, azt írva, hogy 2022 februárjától kezdve „több száz, a munkájához nem kapcsolódó titkos dokumentumhoz kezdett hozzáférni”.

A bejelentés kevés betekintést nyújt abba, hogy mi késztette Teixeirát arra, hogy kiszivárogtassa az amerikai hírszerzés belső értékeléseit, azonban sötétebb fényben tüntette fel tetteit, korábban ugyanis azt gondolták, hogy elsősorban az motiválta, hogy online hencegjen fiatalabb ismerőseinek.

Egész fegyverarzenál volt a szobájában

A nyomozók egy kisebb fegyverarzenált találtak a hálószobájában az édesanyjával és a mostohaapjával közös házban. Az ágyától két méterre lévő fegyverszekrényben a bűnüldöző szervek tisztviselői több fegyvert találtak, köztük kézifegyvereket, puskákat, sörétes puskákat, egy AK géppisztolyt és egy gázálarcot. Az FBI különleges ügynökei lőszert, taktikai tasakokat és egy hangtompítónak tűnő kiegészítőt is találtak az íróasztal fiókjában.

Az ügyészek nyilvánosságra hoztak egy sor 2022-es és 2023-as közösségimédia-bejegyzést is, amelyekben Teixeira

azt írta, hogy „egytonnányi embert” akar megölni, és ki akarja irtani a „gyengeelméjűeket”. Leírta az általa „kivégzőfurgonnak” nevezett járművet, amellyel „zsúfolt városi vagy külvárosi környezetben” fog embereket gyilkolni.

A nyomozók számára kritikus kérdés volt, hogy Teixeira hogyan jutott hozzá a dokumentumokhoz, amelyek közzétételével vádolják. Úgy vélik, hogy a dokumentumok megszerzéséhez az informatikai szakemberként megkapott rendszergazdai jogosultságokat használta fel. Bejegyzéseiben Teixeira azt állította, hogy munkája miatt olyan anyagokhoz férhetett hozzá, amelyeket mások nem láthattak.

A munkaköröm lehetővé teszi, hogy a legtöbb hírszerzőnél magasabb kiváltságokat kapjak

− írta.

Az ügyet valószínűleg végül egy bostoni szövetségi bíróhoz fogják utalni, feltéve, hogy nem helyezik át teljesen Massachusetts államból, amire az ügyet ismerő források szerint továbbra is van esély.

Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői fontolóra vették, hogy kérik az ügy áthelyezését a Kelet-Virginiai Kerületbe, mivel annak hatáskörébe tartozik a Pentagon, és az ottani ügyészek nagy tapasztalattal rendelkeznek az ilyen ügyek kivizsgálásában.