Nagy küzdelemre készül Harry herceg a brit bulvársajtó ellen

Harry herceg úgy véli, hogy a bulvársajtóval vívott csatái miatt veszélybe került a nyilvánosság előtt, ugyanis a saját szavaival élve „dilisnek”, „csalónak”, „alkoholistának” és „felelőtlen drogosnak” állították őt be.

És most már biztos, hogy a közeljövőben ennek nem lesz vége – Harry készen áll arra, hogy megtörje a tabut, hogy a királyi család egy tagja a tanúk padján üljön, és egyértelművé tette, hogy személyesen fog tanúskodni a bíróságon – írta meg a BBC. A brit portál szerint ugyanis

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a hercegnek van elég pénze és elszántsága is ahhoz, hogy szembemenjen a médiával.

Ennek konkrét példáját jelenti az a telefonlehallgatási ügy, amelyben most a bíróságon fog tanúskodni a brit bulvárlapok ellenében. Ennen részleteiről itt írtunk bővebben.

A herceg ellenfele, a News Group Newspapers világosan kifejtette, hogy elutasítja a vádjait, valamint hogy már évekkel ezelőtt be kellett volna nyújtania a keresetet, és már kifutott az időből. Tekintettel a – mindössze néhány nappal III. Károly koronázása előtti – időzítésre sokan úgy tekintettek az ügyre, mintha a királyi család kommunikációját akarná megtörni a herceg, pont akkor, amikor az a legegységesebbnek próbál tűnni.

Ezt határozottan visszautasították a Harry herceghez közel állók, akik szerint valójában azért érkezett Londonba, hogy támogassa az apját. Harrynek a bírósági meghallgatások menetrendjére sem volt ráhatása.

Évek óta húzódó ügyekről van szó

A Vilmos herceghez közel álló források szerint a telefonlehallgatásokkal kapcsolatos bármilyen egyezségre nem úgy kell tekinteni, mint egy titkos alkura, hanem mint a követelések gyakorlatias, magánjellegű megoldására, méghozzá olyan módon, amit maga a jogrendszer is gyakran ösztönöz, hogy elkerülje a bíróságok felesleges túlterhelését.

Azt a feltételezést is elutasítják, hogy Vilmos herceg bizalmas viszonyt ápolna a sajtóval.

Elképzelhető, hogy egyszerre két dolog is igaz lehet – hogy mind Harry herceg, mind Vilmos herceg külön-külön jóhiszeműen cselekedett. Az az állítás azonban továbbra is fennáll, hogy egy leendő államfő pénzügyi megállapodást kötött a Murdoch-birodalommal anélkül, hogy ezt nyilvánosan elismerték volna, és eddig semmilyen magyarázatot nem adtak arra, hogy ezt a pénzt, amely állítólag „nagyon nagy összeg” volt, pontosan mire is adták.

Mint azt megírtuk, Harry herceg a bíróságon elmondta, hogy III. Károly aláásta a néhai királynő tervét, hogy beperelje a News UK-t. Az akkori walesi herceg azért avatkozott be, mert azt akarta, hogy a The Sun támogassa az ő és Kamilla jövőbeli uralkodását. II. Erzsébet királynő személyesen fenyegette meg Rupert Murdoch médiavállalatát jogi eljárással egy telefonhackelés miatt, csakhogy erőfeszítéseit az akkori Károly herceg aláásta − hangzott el a legfelsőbb bíróságon.

A botrány 2005 és 2007 között bontakozott ki a brit királyi család hangpostájának lehallgatása körül, amelyet egy, a News of the World újságírójának dolgozó magánnyomozó folytatott. Ez volt az előzménye a News International szélesebb körű telefonhackelési botrányának, amely 2009-ben bontakozott ki, és 2011-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy a lehallgatás sokkal szélesebb körben történt. A rendőrségi nyomozás kudarcai 2011-ben a szélesebb körű botrány részévé váltak.