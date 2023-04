A magyar kormánynál lehetnek Joe Biden fiának kiszivárgott adatai

Egy republikánus aktivista azt állítja, jelenleg Európában tartózkodik, és nemrég adta át a magyar kormánynak Joe Biden fia laptopjának a merevlemezét. A merevlemez már a 2020-as kampányban is nagy fejtörtést okozott Joe Bidennek a választáson.

Jack Maxey, aki republikánus aktivista, konzervatív körökben azért vált ismertté, mert szerepet játszott abban, hogy Hunter Biden laptopjáról egy hordozható merevlemez adatait megosztotta a média képviselőivel, köztük a Washington Posttal.

Amikor a the Guardian elérte egy teljesen más témában, Maxey azt mondta, hogy Európában van, és azt állította, hogy „éppen” átadta a merevlemezt Orbán Viktor magyarországi kormányának.

Maxey azt mondta, hogy a merevlemezt Rudy Giulianitól, Donald Trump ügyvédjétől szerezte meg – írja a The Guardian. A férfi korábban Donald Trump volt kampányfőnökével és főtanácsadójával, Steve Bannonnal dolgozott.

Még tavaly augusztusban számoltunk be róla, hogy az ukrán energetikai cégben korábban vezető szerepet vállaló Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia elhagyott egy laptopot, amelyről különböző dokumentumok szivárogtak ki. Először ugyan tagadták, hogy közük lenne az iratokhoz, most mégis pereskedésre készülnek.

Tavaly októberben már a vádemelés is szóba jött ellene, miután a 2018 óta zajló szövetségi vizsgálat alapos bizonyítékot talált arra, hogy a lobbistaként ismert Hunter Bident adócsalás és fegyverbirtokláshoz kapcsolódó hamis nyilatkozat gyanújával vád alá helyezzék.

A vádemelésről a nyomozást felügyelő szövetségi ügyésznek, Davis Weissnek kell döntenie, akit Donald Trump elnöksége idején neveztek ki. Az eljárás során kiderült, valóban az ő laptopjáról van szó, de Hunter korábban ezt még tagadta.

A szóban forgó merevlemezen 126 ezer dokumentum volt, köztük e-mailek és Hunter Bident alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt mutató videók. A videók közül jó néhány már a 2020-as amerikai elnökválasztáson is előkerült, miután különböző médiumokhoz kiszivárogtatták őket. Az e-mailek között olyan is akad, amely szerint Joe Bident több üzleti kapcsolathoz is hozzásegítette fia.

A magyar kormány mindent tagad

Joe Biden nemrég jelentette be, hogy újraindul majd az elnöki székért, így lehetséges, hogy a merevlemez tartalmai újra előkerülnek majd a kampányban.

A Népszava az üggyel kapcsolatban kereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, de azt a választ kapták: ilyen nevű emberrel a magyar kormány munkatársai nem vették fel a kapcsolatot, bizonytalan eredetű sajtóértesüléseket pedig, ahogy a múltban sem, úgy ezután sem kívánnak kommentálni.

(Borítókép: Hunter Biden 2016. április 12-én. Fotó: Paul Morigi / Getty Images / World Food Program USA)