Újabb orosz rakétamaradványokat találtak Lengyelországban

A feltételezések szerint egy orosz gyártmányú (de nem feltétlenül az orosz hadsereg által használt) rakétáról van szó, bár ennek részleteit a nyomozók jelenleg is vizsgálják. Az ügyben a Gdanski Kerületi Ügyészség indított vizsgálatot.

Fontos kiemelni, hogy az orosz feliratú rakétamaradvány akár a szovjet időszakból, a térségben maradt fegyverekből is származhat. Ami biztos, az egyelőre csak az, hogy

a rakétán orosz feliratok vannak.

A robbanószert még április 25-én fedezték fel Lengyelországban. A lengyel rendőrség az erre vonatkozó közleményben tudatta: „A helyzet nem fenyegeti a lakosok biztonságát. Jelenleg is zajlik a robbanóanyag és a helyszín vizsgálata”.

Valószínűleg a lengyel hadseregé volt

Először azt hitték, hogy egy lezuhant drónt találhattak, majd később azt feltételezték, hogy egy repülőgép által kilőtt rakéta maradványairól lehet szó. Annyi biztos, hogy a rakéta egy jól látható gödröt hagyott maga után – bár robbanóanyag jelenlétére utaló nyomokat eddig nem találtak.

Később azonban a lengyel RMF FM rádió jelentette, hogy

az eszköz valószínűleg a lengyel hadseregé lehetett, és egy légvédelmi tesztben használták.

A Reuters szerint az RMF lengyel tisztviselőkre hivatkozva írta azt, hogy egy föld-levegő rakétáról lehet szó. Ezt a feltételezést erősíti az a tény, hogy Bydgoszcz több száz kilométerre található Lengyelország és Ukrajna határától – vagyis nem valószínű, hogy egy orosz rakéta ott landolhatott volna anélkül, hogy a lengyel légvédelem ezt észleli.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka, Tomasz Piotrowski altábornagy pénteken azt közölte:

Intenzív vizsgálatok, ellenőrzések és egyeztetések zajlanak a különböző intézmények között.

Már csapódtak be orosz gyártmányú rakéták Lengyelországban

Mint ismert, tavaly november közepén, Lublintól délkeletre, az ukrán határtól néhány kilométerre fekvő településre két tévesen célzott rakéta csapódott be. Ennek következtében két ember meghalt, és a támadás után több ország kormánya (köztük Magyarországé is) rendkívüli védelmi ülést hívott össze. Majd később Joe Biden amerikai elnök hivatalosan is bejelentette a hírt, miszerint egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelországban. A lengyel elnök pedig szerencsétlen incidensről beszélt.

Lengyelország egy orosz rakétatámadás esetén hivatkozhat a NATO alapszerződésére, amely kollektív védelmet garantál a tagoknak. Számos szakértő is felhívta arra a figyelmet, az orosz–ukrán konfliktusban egy nem szándékos eszkaláció miatt a környező országok is belesodródhatnak a háborúba.

(Borítókép: A rakéta becsapódásának helyszíne Bydgoszcz városban, Lengyelországban 2023. április 7-én. Fotó: Kacper Pempel / Reuters)