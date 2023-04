Resperger István: A Nyugat tűzszünetre kényszerítheti Ukrajnát

„A fő csapásirány Zaporizzsja alatt lesz, nyolc-kilenc dandár Melitopol felé próbál majd áttörni, és nyolc-tíz nap alatt be is törhetnek az orosz arcvonal mögé. Ugyanakkor kockázat, hogy a Donbasz és a Krím felől is „zsákba” kerülhetnek” – mondta a Mandinernek az ukrán hadsereg várható tavaszi ellentámadásáról Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője.

Az ezredes szerint több elterelő hadművelet is indulhat ezzel együtt, például Luhanszk városánál vagy északon is, de ezek nehéz harcok lesznek, mert az oroszok több védvonalat is kiépítettek, a „védelmi rendszerek között vannak harckocsiárkok, valamint ezek mögött aknamezők”.

Cél az Azovi-tenger

A katonai szakértő szerint az ukrán hadsereg nem képes meglepetésszerű támadást indítani, mert az oroszok a műholdas és drónos katonai rendszereikkel folyamatosan figyelik az ukrán csapatmozgásokat.

Az ukrán cél az Azovi-tenger elérése lenne, hiszen Melitopol elfoglalásával elvágnák az orosz hadi utánpótlási útvonalat a Krím félsziget és az orosz területek között.

Resperger István közölte: az ellentámadás alkalmával több kisebb katonai csapás várható számos frontvonalon, és végül ezek állnak majd össze egy fő támadási pontba. Az ezredes arról is beszélt a lapnak, hogy az elhúzódó fegyveres konfliktus a mennyiségi fölényben lévő oroszoknak kedvez, az ukránoknak pedig a meglepetésszerű, gyors támadásokkal van esélyük, és ezen a téren jobbak is az oroszoknál.

Tűzszünet jöhet a támadás után?

Resperger István szerint a Nyugat nem fog finanszírozni egy végtelen háborút, így az ukránokat most különösen szorítja az idő. Mint mondta, szerinte a Krím és Herszon déli része orosz kézen maradhat az ellentámadás után is, és ezáltal megnőhet az esélye annak, hogy

előbb-utóbb a Nyugat rá fogja kényszeríteni Ukrajnát, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek

– mondta az ezredes, aki szerint az ellentámadás után tető alá jöhet egy tűzszünet.

De ha így is lesz, akkor a háború az oroszoknak azzal együtt „sem siker, hiszen a hadsereg nimbusza megtört, az oroszok stratégiai célkitűzéseiket elveszítették” – bár a konfliktussal „Ukrajna hosszú távú stratégiáját, az euroatlanti integrációt, a NATO-csatlakozást fékezni tudják” – mondta az ezredes.