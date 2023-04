Ezek a világsztárok már biztosan részt vesznek III. Károly koronázásán

Már csak napok kérdése, és megkoronázzák Nagy-Britannia új uralkodóját. Az eseményen találkozhatunk államfőkkel, közéleti személyiségekkel és minden bizonnyal világsztárokkal is. Ahogyan egyre közelebb a koronázási ceremónia, egyre többen találgatják, hogy a sztárvilágból kik képviseltetik magukat az eseményen.

Egyre közelebb III. Károly brit uralkodó koronázása. Az eseményen számos fontos közéleti szereplő, államfők és miniszterelnökök, a királyi család tagjai, köztük Harry herceg is részt vesz. A hivatalos vendéglistát látva rögtön be is indultak a találgatások arról, hogy a világsztárok közül kit láthatunk majd a koronázási ceremónián.

III. Károly koronázását háromnapos ünnepségsorozat kíséri, és ennek egyik fő rendezvénye lesz a ceremónia másnapján, május 7-én, vasárnap esedékes, világsztárokkal tarkított nagyszabású koncert, amelyet a legnagyobb és legősibb brit királyi rezidencia, a London nyugati határában emelkedő windsori kastély hatalmas parkjában tartanak.

A Beckham család hivatalos az eseményre

A Manchester United korábbi labdarúgója, David Beckham és felesége, Victoria közel állnak a királyi családhoz. Korábban ott voltak Vilmos herceg és Kate Middleton, valamint Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén is – írja a metro.uk.

David Beckham annyira lojális a királyi családhoz, hogy 13 órán keresztül állt sorban, hogy láthassa II. Erzsébet királynő koporsóját.

A brit történelemben mély nyomott hagyó uralkodó temetésén részt vett – főcserkészi minőségében – Bear Grylls is. Nagy valószínűséggel postaládájában már landolt is a koronázási meghívó.

A túlélés mestere fontos híve a királyi családnak. Számos alkalommal kapott kitüntetést tőlük a fiatalokért végzett munkájáért, és elismerően nyilatkozott a néhai királynőről és az új uralkodóról, Károly királyról is.

A pletykák szerint Lionel Ritchie, Katy Perry és Andrea Bocelli is részt vesz III. Károly koronázásán.

Joe Biden nem megy el a ceremóniára

Joe Biden amerikai elnök egy telefonbeszélgetéskor közölte III. Károllyal, hogy személyesen nem vesz részt a koronázási ceremónián. A Fehér Ház hivatalosan nem indokolta meg az elnök távollétét, de a BBC információi szerint az elnök a first ladyt, Jill Bident küldi maga helyett.

Az amerikai elnök döntése a szoros amerikai–brit viszony fényében megdöbbentette a közvéleményt. A Fehér Ház azonban jelezte, hogy Joe Biden III. Károly koronázását követően személyesen találkozik majd „egy későbbi időpontban” a brit uralkodóval.

A McDonald’s is készül a koronázásra

A McDonald’s is koronázási lázban ég. Egy limitált kiadású, 9 karátos arany pecsétgyűrűvel készülnek III. Károly megkoronázására.

Összesen 50 darab 9 karátos pecsétgyűrűt tesznek elérhetővé egy speciális, koronázási témájú verseny fődíjaként. Minden egyes gyűrűn koronázásra emlékeztető egyedi metszetek láthatók.

(Borítókép: III. Károly király. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)