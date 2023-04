Megtartották a Fehér Házi Tudósítók Éves Vacsoráját, ahol a szokásokhoz híven Joe Biden egy rövidke stand-uppal is fellépett. A beszédében többek között Tucker Carlsonnak, Ron DeSantisnak, a Fox Newsnak és a CNN-nek is beszólt.

A Fehér Házi Tudósítók Éves Vacsorája (White House Correspondents’ Dinner, WHCD) jellemzően Washington egyik legmenőbb eseménye. Úgy ismert, mint egy olyan este, ahol az újságírók hollywoodi hírességekkel, sportolókkal és a Fehér Ház vezetőivel vacsoráznak.

A vacsora a nevetésről és a könnyed pillanatokról ismert. Az utóbbi években egy műsorvezető – általában egy humorista – az elnököt pellengérre állítja, míg az elnökök is fel szoktak szólalni – viccesen, mindenkinek beszólva.

Az eseményt 1921 óta rendezik meg. Eddig egyetlen olyan elnök volt, aki egyszer sem vett részt az eseményen elnöksége alatt, ő pedig Donald Trump. Azonban Joe Biden elment, és egy rövid beszédet is tartott, amiben többeknek is beszólt.

Hiszek az első alkotmánymódosításban, és nem csak azért, mert jó barátom, Jimmy Madison írta

– viccelődött Joe Biden elnök szombaton a vacsorán a Deadline beszámolója szerint.

Rengeteg Ron DeSantis-viccem volt készen, de Mickey egér megelőzött

– nevetett az elnök. A washingtoni Hiltonban a Disney vezetői is ott voltak a közönség soraiban. Ha valaki lemaradt volna róla, a Disney a héten végül beperelte a republikánus elnökjelölt-aspiránst a céget és az orlandói Disney World Resortot ért támadásai miatt.

Sok minden történt a héten, nem is hagyta szó nélkül

Frissen bejelentette újraválasztási kampányát is Biden, de a héten az amerikai kábeltelevíziós hírműsorok vezetőinél is változások történtek, amire reflektált is az elnök. Sőt, még a saját korával is viccelődött.

Értem én, hogy a kor egy teljesen észszerű kérdés. Mindenkit foglalkoztat, mindenki alatt a The New York Timest értem. Kedvelem Rupert Murdochot. Hogyan is neheztelhetnék egy olyan fickóra, aki mellett úgy nézek ki, mint Harry Styles?

– viccelődött a 80 éves elnök az előadásban. Biden a Fox News 93 éves tulajdonosáról beszélt.

Korábban beszámoltunk róla, a CNN szűkszavú közleményben számolt be arról, hogy megváltak a csatorna népszerű műsorvezetőjétől, Don Lemontól. Erre azt követően került sor, hogy Tucker Carlson, a Fox News hírtelevízió műsorvezetője is távozott a saját csatornájától.

Azt mondjátok, hogy túl vagyok a csúcson. Don Lemon azt mondaná, hogy ez a férfi a fénykorában van

– folytatta a viccelődést az elnök, utalva a most már ex-CNN-műsorvezető Nikki Haley-nek esetlegesen a karrierje végét jelentő sértegetésére az év elején, amikor bejelentette 2024-es fehér házi indulását.

Saját fehér házi álmairól szólva Biden hozzátette: „A munka még nem ért véget, mármint Tucker Carlson számára”. Azonban itt még nem ért véget a Fox News ekézése.

A Fox News tulajdonosa a Dominion Voting Systems

– mondta az elnök, felhozva azt a 787,5 millió dolláros egyezséget, amelyet a csatorna a hónap elején kötött, hogy elkerülje a nyilvános rágalmazási pert.

A Dominion Voting Systems 1,6 milliárd dollárra perelte rágalmazás miatt a Fox Newst, amiért a 2020-as elnökválasztást követően a televízió több műsorában megkérdőjelezték a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.

(Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a Fehér Ház tudósítói szövetségének vacsoráján Washingtonban 2023. április 29-én. Fotó: Saul Loeb / AFP)