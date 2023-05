Újabb veszélyes TikTok-kihívás terjed a fiatalok körében, meg is van az első áldozat

Mason Dark és barátai egy festékszóró dobozból és egy öngyújtóból készítettek egy rögtönzött fáklyát, ami akkora robbanást váltott ki, hogy lángokba borította a tiniket.

Az észak-karolinai Wake Forest városából származó tizenévesek egy veszélyes TikTok-kihívásban vettek részt, ahol a közösségi média felhasználói gyúlékony aeroszolokat használnak, hogy miniatűr lángszórókat készítsenek.

Mason beugrott egy közeli folyóba, hogy csillapítsa az égési sérüléseket, de elszenesedett bőrrel jött elő. Mindkét lépés végül rontott az állapotán: A tinédzser harmadfokú égési sérülést szenvedett a hátán. A folyó vize miatt pedig nagy a fertőzésveszélye.

Mason már több műtéten is átesett, hogy bőrátültetést kapjon. A tinédzser, aki nagyon aktív amerikai focista és atlétikai futó, várhatóan a következő hat hónapot az égési központban fogja tölteni – írja a The New York Post.