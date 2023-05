Burjánzik az sms-adathalászat Amerikában

Az ohiói nő esete nem egyedüli, és messze nem az egyedüli áldozata a kifinomult, szöveges üzeneteken alapuló átverések példátlan hullámának. A smishinggel, a valóditól szinte megkülönböztethetetlen szöveges üzenettel, az sms-en alapuló adathalászattal évente több százezer amerikait csapnak be.

A smishing évek óta alkalmazott rosszindulatú gyakorlat, az üzenetek száma azonban az utóbbi időben robbanásszerűen megnövekedett.

– állítja a Robokiller. A cég olyan alkalmazást fejlesztett ki, amely a kártékony üzenetek túlnyomó többségét kiszűri.

Több mint 321 ezer amerikai jelentette tavaly, hogy bedőlt telefonos smishing átverésnek. Az őket ért anyagi kár értéke meghaladta a 326 millió dollárt, napi árfolyamon a csaknem 111 milliárd forintot – az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság adatai szerint.

A probléma annyira elfajult, hogy a szövetségi kormány felszólította a mobiltelefon-társaságokat: blokkolják a spamszövegeket, amit a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) a burjánzó telefonos csalások elleni küzdelem első lépésének nevezett. Magyarországon nemrég hasonló szándékkal keltették életre a KiberPajzs intézményét.

Egyesek munkát kínálnak, hogy rávegyék az embereket, utaljanak pénzt a munkaköri ellátmányért. Mások téves kapcsolásra hivatkoznak abban a reményben, hogy egy hosszú beszélgetés során rábeszélik a hívott félt: nyissa meg a bukszáját. Kiderítik a tárcsázott személy főnökének nevét, majd rá hivatkozva ajándékok vásárlására buzdítják a vétlen áldozatokat. Attól sem riadnak vissza, hogy „főnökként” lefényképeztetik a palira vett személy bankkártyáját. Mások csomagküldő szolgálatok és bankok nevében jelentkeznek megtévesztő üzenetekkel.

Hintonnak januárban még válaszolni sem volt ideje az átverős sms-re, amikor megcsörrent a telefonja. „Simon vagyok, a Chase csalás elleni nyomozója” – mutatkozott be udvarias hangon egy férfi, aki egy olyan telefonszámról hívta fel, amely szinte pontosan megegyezett a Hinton bankkártyája hátoldalán szereplő, ingyenesen hívható 800-as számmal.

A férfi közölte vele, hogy egy csaló hozzáfért a számlájához, és azonnal cselekednie kell, hogy megakadályozza a pénz elküldését. Eközben újabb sms-ek érkeztek, újabb, jogosulatlan átutalásokról. A profi csaló több mint egy órán át tartotta szóval a kétségbeesett nőt, és egy pillanatban azt tanácsolta neki, hogy állítsa vissza banki hozzáférésének adatait.

Hinton akkor fogott gyanút, amikor a hívó váratlanul megszakította a beszélgetést. A nő nyomban tárcsázta bankját, ahol osztályról osztályra kapcsolgatták. Ez alatt az idő alatt megtakarításának nyoma veszett.

„Hét hónapos terhes voltam, és azt hittem, hogy mindjárt agyvérzést kapok” – idézte Hintont a Guardian. A pénzt a babára gyűjtögették.

Látszólag az amerikai postától kapott egy szöveges üzenetet egy washingtoni kutatóintézet elemzője. Azt kérték, pontosítsa a kézbesítési címet, majd a szövegben található linkre kattintva Stefan Koester egy olyan weboldalra jutott, amely a megszólalásig hasonlított a USPS honlapjára. Sietett, így tétovázás nélkül begépelte címét. A bot ekkor hitelkártyája számát kérte, hogy rendezhesse a címváltoztatás 3 dolláros díját.

„Ezúttal majdnem átvertek” – osztotta meg tapasztalatait, hogy más elkerülhesse a csapdát.

The level of text scams I get is increasing everyday. This one almost got me. Looks exactly like @USPS webpage and says package can't be delivered cause wrong address and need to pay $3 to update. pic.twitter.com/FRZTd2ZgmA