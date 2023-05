Csődbe ment a népszerű diszkont légitársaság

Először három napra függesztette fel járatait a Go First, mert a flottája fele üzemképtelenné vált. A diszkont légitársaság már nem áll talpra: csődvédelembe vonult.

A Go First indiai diszkont légitársaság három napra felfüggesztette járatait, mert Airbus A320neo flottája felének üzemképtelenségét okozza a Pratt & Whitney hajtóművek hibája, és csődvédelembe vonult.

A Go First üzemeltetési okokra hivatkozva törölte összes járatát május 3. és 5. között. A problémát a cég A320neóinak nagy részén használt Pratt & Whitney PW1100G hajtóművek korai elhasználódása miatti hibák okozták, a flotta mintegy felét, 25 gépet le kellett állítani – írja az Airportal szaklap.

A légitársaság a leállást követően csődvédelmi kérelmet nyújtott be az illetékes indiai bírósághoz.

A probléma következtében több légitársaság sem tudja használni repülőgépei egy részét, köztük van az Air Baltic is, amely a hajtóműtípus másik változatával felszerelt több A220-300-asát volt kénytelen leállítani, a napokban pedig a Hawaiian Airlines jelezte, hogy több A321neóját nem tudja használni.

A Go First (korábbi nevén Go Air) 2022-ben az utasok száma alapján a harmadik legnagyobb légitársaság volt az indiai belföldi piacon, valamivel kevesebb mint 9 százalékos részesedéssel rendelkezett a hatósági adatok szerint.