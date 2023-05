Az egyik legnagyobb angol városban egyáltalán nem várják III. Károly koronázását

Május 6-án, szombaton fogják megkoronázni III. Károly brit királyt. A Brit Monarchia és Commonwealth koronázása mindig nagy pompában telik – az idei koronázás 70 év óta az első lesz, amelynek költségeit eddig sem a Buckingham-palota, sem a brit kormány nem hozta nyilvánosságra. Becslések szerint valahol 50 és 100 millió font, jelenlegi árfolyamon körülbelül 21,1 milliárd és 42,3 milliárd forint között lehet.

Az Egyesült Királyságban így emiatt sokan kifogásolják, hogy a magas infláció és alacsony növekedés mellett, ilyen gazdasági helyzetben ennyire sok adófizetői pénz megy el a monarchia egyik legnagyobb ünnepélyére – pláne, hogy Károly elődje, II. Erzsébet trónra lépésének platinajubileuma tavaly júniusban sajtóértesülések szerint 28 millió fontba, míg temetésénél csak a közbiztonság biztosítása 7,5 millió fontba kerülhetett a kormánynak.

A koronázást ennek ellenére nagy figyelemmel kísérik, és egész Nagy-Britannia, illetve az északír unionisták is készülnek a ceremóniára. Az új uralkodó tiszteletére még az angol labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben is elhangzik majd a God Save the King (Isten, áld meg a királyt), az Egyesült Királyság egyébként nem hivatalos himnusza a hétvégi mérkőzéseken, hogy így fejezzék ki tiszteletüket III. Károly felé. Azonban ez a gesztus fejtörést okozhat a koronázás szervezőinek, a ligának és a kluboknak is.

Ugyanis nem minden focirajongó támogatja a monarchia intézményét és a királyi családot, így félő, hogy sok helyen kifütyülnék a himnuszt.

A hétvégén összesen 10 mérkőzést rendeznek, ahol a stadionokban megszólalna a himnusz a mérkőzés előtt, ugyanakkor nem mindegyik klubnál döntötték el, hogy a liga vezetőinek kérését teljesítik. A Liverpoolnál például a szurkolókkal egyeztetnek erről, mivel szeretnék elkerülni azt a helyzetet, hogy a főműsoridőben, magyar idő szerint szombaton 18:30-kor kezdődő, Brentford elleni mérkőzésen a tévénézők annak legyenek szem- és fültanúi, hogy a város piros mezes szurkolói kifütyülik a frissen megkoronázott uralkodót.

Angol helyett scouse-ok

Ez pedig egyáltalán nem légből kapott félelem: a liverpooli rajongók a múltban is többször kifütyülték az egyébként nem hivatalos himnuszt, mivel az északnyugat-angliai városban sokan eleve nem érzik magukénak az angol vagy a brit identitást, helyette elsősorban ún. scouse-nak definiálják magukat.

A scouse egy helyi, Liverpoolra és környékére jellemző dialektus, illetve egy identitás, amellyel a helyiek próbálják magukat megkülönböztetni az angoloktól.

Liverpoolt ugyanis Margaret Thatcher idején elhanyagolták a konzervatív kormányok, emiatt a Mersey-parti városban eleve kialakult egy tory- és monarchiaellenesség is – Angliában Liverpool környékén vannak a leginkább monarchiaellenes régiók.

Ez részben a tory kormányok ignoranciája mellett a koronát nem sokra tartó ír és walesi bevándorlóknak is köszönhető – 1851-ben a kikötővárosban a teljes lakosság 20 százaléka ír nemzetiségű volt, míg manapság az ott élők háromnegyedének lehetnek ír felmenői. Emiatt néhányan Írország második fővárosának is nevezik az Anglia északnyugati részén fekvő várost, de Észak-Wales fővárosának is nevezik a települést, ahonnan a The Beatles is elindult meghódítani a világot.

Az 1980-as években, miközben Liverpoolban sorra zártak be a gyárak és a munkahelyek, nőtt a munkanélküliség és a kilátástalanság, az akkor kormányzó Thatcherék nem sok adófizetői fontot költöttek a térség felzárkóztatására. Thatcher egyik pénzügyminisztere, Geoffrey Howe egyszer például négyszemközt azt nyilatkozta, Liverpoolban megállítani a hanyatlást olyan feladat, „mint megoldani, hogy a víz felfelé folyjon”.

Ugyan Liverpoolban időközben változott a gazdasági helyzet, a helyiek többségére továbbra is jellemző tory- és kormányellenesség megmaradt.

Emiatt a futballszurkolók legtöbbje a God Save the Kinget (a királynő halála óta értelemszerűen a szöveg változott, és nem királynőt, azaz queent, hanem királyt, azaz kinget énekelnek) továbbra sem szeretik – legutóbb a tavalyi angol szuperkupán, a Community Shielden fújolták ki a himnuszt, mint az az alábbi videón is látszik. Emellett igen gyakori a liverpooli szurkolótábor körében az ír zászlók mellett a „Scouse not English”, azaz „Scouse, nem angol” feliratot hirdető transzparensek is.

Liverpool fans apparently booed the IK national anthem prior to the Community Shield match against Man City. 🙌



🎥: @IrishPropaganda | Twitter pic.twitter.com/u0fjNWqD1q — The Majors Europe🍀 (@TheMajorsEurope) July 31, 2022

Ugyanakkor, amikor II. Erzsébet halála után az Egyesült Királyságot 70 évig vezető uralkodónő tiszteletére szólalt meg a God Save the Queen a csapat stadionjában, az Anfield Roadon, a csapat vezetőedzője, a német Jürgen Klopp kérésére mindössze néhányan zavarták meg a néma megemlékezést fütyüléssel.

A történethez hozzátartozik, hogy nem minden liverpooli érzi így, élnek olyanok is a Mersey-parti településen, akik a királyi család mellett a torykat is támogatják – igaz, túl nagy örömük nincs ebben a monarchiának és a konzervatívoknak: múlt héten Károly liverpooli látogatásán monarchisták és monarchiaellenesek is várták a brit uralkodót, míg a toryk jelöltjei a legutóbbi, 2021-es helyi választásokon a szavazatok mindössze 5,7 százalékát szerezték meg, ami természetesen nem ért mandátumot.

2019-ben az országos választáson Boris Johnson vezetésével országosan történelmi vereséget mért az akkor Jeremy Corbyn vezette Munkáspártra, azonban nem Liverpoolban: az öt liverpooli körzetben a Munkáspárt jelöltjei átlagosan a szavazatok 76,98 százalékát szerezték meg, miközben a konzervatívok csak 9,93 százalékra voltak jók.

Ezek fényében nem meglepő, hogy a csapat tulajdonosai a szurkolókkal egyeztetve próbálják eldönteni, hogy a szombati mérkőzésen megszólaljon-e a király tiszteletére a himnusz, ugyanakkor ezúttal a vezetőedző, Klopp nem szól bele az ügybe: a héten azt nyilatkozta, erről eleve a klubnak kell döntenie, németként pedig kicsit furcsa lenne, ha az ő szava számítana a kérdésben.