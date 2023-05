A háborútól távol is sokan meghalhatnak a háború miatt

Egy új jelentés nyugtalanító képet fest a globális éhezés helyzetéről: emberek milliói továbbra is szörnyű bizonytalansággal küzdenek. Emellett számos ország küzd a hosszú ideje tartó katasztrófákból való kilábalásért.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által készített, az élelmezési válságokról szóló idei globális jelentés szerint a súlyos élelmezési bizonytalanság általános globális képe jelentősen súlyosbodik.

A rossz élelmezési körülmények között élők száma az elmúlt hat évben több mint háromszorosára nőtt. Ez azt jelenti, hogy világszerte mintegy 253 millió ember van olyan helyzetben, amikor egy újabb globális vagy helyi sokkal, problémával súlyosabb körülmények között kell élniük.

Ami még ennél is aggasztóbb, a jelentés részletezi az „akut élelmiszer-biztonság hiányának” növekedését, amely a jelentés meghatározása szerint „olyan súlyos éhezés, amely az emberek megélhetését és életét közvetlenül veszélyezteti”. Az éhezésből ugyanis éhínség lehet, ami sok ember halálát okozhatja.

Az élelmezésbiztonság legrosszabb feltételei között élők nagy része ugyanabban a maroknyi országban él, amely évek óta vezeti a FAO jelentését. A világ éhezésben élő emberei közül 40 százalék él a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Etiópiában, Afganisztánban, Nigériában és Jemenben.

Az is sokatmondó, hogy a jelentés hétéves kiadása során összesen 38 országot tartottak folyamatosan élelmezési válsághelyzetben lévőnek.

A 2022-es év legsúlyosabb élelmiszerválságainak rangsorában azonban egy ország teljesen új vészhelyzetként tűnik ki: Ukrajna, ahol az orosz invázió és az azt követő gazdasági pusztítás megzavarta a mezőgazdaságot, az ellátási vonalakat és az exportútvonalakat egyaránt.

A FAO az ukrajnai háborút a világ élelmiszer-ellátásának bizonytalanságát okozó új fő tényezőnek nevezi, amely a jelentés szerint a tavalyi év első felében „példátlanul magas nemzetközi élelmiszerárcsúcsot okozott”.

Miközben Oroszország és Ukrajna megállapodást kötött, hogy az ukrán gabona egyelőre exportálható, a FAO magyarázata szerint mind Oroszország, mind Ukrajna a világ élelmiszer-ellátásának fontos pillére, köszönhetően az üzemanyag-, mezőgazdasági alapanyag- és alapvető élelmiszeripari termékek, például búza, kukorica és napraforgóolaj termelésének – írja az Euronews.

Még ha az élelmiszerárak a tavalyi év első felében bekövetkezett sokk után csökkennek is, a fekete-tengeri gabona-kezdeményezés továbbra is rendkívül törékeny. Oroszország továbbra is támadja a polgári területeket és az infrastruktúrát, és egy várható ukrán ellentámadás az orosz katonai állások ellen felveti annak lehetőségét, hogy a nemzetközi közvetítéssel létrejött megállapodás felbomolhat – ami jelentős következményekkel járna a világ éhezésére nézve.