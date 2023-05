Nem tanúsít megbánást a belgrádi iskolában mészárlást rendező fiatal

Alekszandar Vucsics a sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a fiú nem volt bántalmazás célpontja, de kevés barátja volt, és ezért a közelmúltban az iskola egy másik osztályába iratkozott, ahol szintén nem fogadták be. A szerb elnök szerint a fiú tervein látszik, hogy valamilyen számítógépes játékot játszott, ahol mindenkinek több élete van. A fiún az is látszik, hogy nem tanúsít megbánást, sőt úgy gondolja, hogy a közösségi médiában most egyesek szemében hős lehet.

„Hős lett abból a fiúból, akit csúfoltak” – vázolta fel a fiú vélt gondolatait a szerb államfő.

A fiú apja a rendőrségnek azt mondta, van több fegyvere is, mindegyikre rendelkezik engedéllyel, és kombinációs zárral rendelkező széfben tartja őket. Arról nem tudott, hogy a fia is ismeri a kombinációt.

A rendőrség tudomása szerint a fiatalkorú elkövető és édesapja gyakran járt lőterekre gyakorolni. Alekszandar Vucsics felvetette a kérdést, hogyan járhatott lőtérre egy kiskorú, hogyan vihette el az apja, és hogyan történhetett meg, hogy senki nem tiltotta meg neki a belépést.

Az államfő szerint nem zárható ki, hogy a fiú tudta, nem vonható büntetőjogi felelősségre. A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut, írja az MTI.

A szerb elnök tájékoztatása szerint a 6,65 milliós Szerbiában 766 ezer legális fegyvert tartanak nyilván. A szerb kormány péntektől vasárnapig háromnapos gyászt hirdetett.