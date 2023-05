A belgrádi lövöldözésben megsérült fiatal lány életéért küzdenek az orvosok

Újabb információk láttak napvilágot a szerdai, belgrádi iskolai lövöldözésről. Sajtóértesülések szerint az egyik sérült lány kritikus állapotban van, miután nyakán és gerincén is lőtt sebeket találtak, az orvosok az életéért küzdenek. Osztálytársai arról is beszéltek, hogy a gyilkos kedden még egy születésnapi bulin volt, ahol állítólag az egyik lány tetszett neki, azonban később vele is végzett. Szomszédjaik szerint a családnak költöznie kell a történtek után.