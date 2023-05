Telefonon hívták fel Putyint, mellé is álltak egy ügyben

A brit portál tényellenőrei több kérdésről is írtak egy rövid bejegyzésben. Egyrészt szóvá tették, hogy a Kreml eredetileg azt közölte, hogy a drónoknak csak a törmeléke szóródott szét az elnöki hivatal épületénél, és nem okozott kárt.

Ehhez képest videón volt látható, amint az egyik eszköz becsapódott a Kreml egyik épületének tetejébe és tüzet okozott, amelyet követően nappal az égésnyomok is láthatóak voltak a tetőn.

Az sem egyértelmű, hogy az oroszok miért nem mutatták meg a drónok roncsait (amelyek esetleg bizonyíthatnák azt, hogy ki állt az akció mögött). Továbbá az sem világos, hogy

a drónok miként jutottak át az orosz elnöki hivatal csúcsmodern védelmén.

A washingtoni Institute for the Study of War (ISW) kutatóközpont korábban már írt arról: nagyon valószítlen, hogy az eszközöket ne tudta volna hatástalanítani az orosz légvédelem, ha akarja. Ezenkívül az is furcsaság, hogy a drónok keleti irányból érkeztek. nem Nyugatról, vagyis Ukrajna irányából – írták.